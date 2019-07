Réunion du Gouvernement : Examen de projets de développement

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présidé, mercredi dernier, une réunion du gouvernement consacrée à l'examen de projets de développement et à la présentation d'exposés concernant plusieurs secteurs sur la rationalisation des dépenses publiques, à travers la poursuite de l'assainissement de la filière céréales et l'exploitation des ressources financières disponibles, particulièrement dans le secteur de la Formation professionnelle, indique un communiqué des services du Premier ministère.

Le Gouvernement a examiné et adopté, durant cette réunion, le projet de décret exécutif fixant les caractéristiques de l'adresse postale, présenté par la ministre de la Poste, des Télécommunications et des Technologies du numérique, visant la mise en place de nouvelles normes en matière d'écriture des adresses postales selon les standards internationaux approuvés par l'Union postale universelle, outre l'amélioration de la prestation des services postaux et l'accélération des opérations d'acheminement des courriers à leurs titulaires.

Il s'agit là d'une valeur ajoutée qu'Algérie Poste ambitionne d'exploiter en faveur du développement socio-économique du pays. A l'issue de cet exposé, le Premier ministre s'est félicité de l'initiative de ce texte important, en ce sens qu'il insuffle une nouvelle dynamique aux travaux de la Commission ministérielle chargée de l'élaboration d'une feuille de route pour concrétiser le système national d'adressage (dénomination des lieux publics et des rues et numérotation des bâtisses). Cette Commission est placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur.

A ce propos, le Premier ministre a ordonné l'accélération de la cadence des travaux de ladite commission ministérielle et la mise en place d'un Référentiel national d'adressage unifié en chargeant le ministre de l'Intérieur de présenter un exposé sur l'état d'avancement de cette opération. Il a également ordonné la généralisation progressive de l'opération modèle d'adressage dans la wilaya d'Alger à toutes les wilayas du pays en y associant les compétences nationales parmi les chercheurs, experts et startups évoluant dans ce domaine.

Le Gouvernement a examiné et adopté également le projet de décret exécutif fixant les modalités de contrôle spécial, administratif, technique et sécuritaire des produits et médicaments à effet psychotrope, lequel intervient suite aux préoccupations exprimées par certains professionnels du secteur et des pharmaciens d'officine en particulier, et ce en vue de mettre en place un cadre légal clair et transparent déterminant avec précision la responsabilité de tous les intervenants concernant ce type de médicaments, au regard de leurs risques sur la santé de nos jeunes et leur usage à des fins illégales, tout en arrêtant les modalités de leur contrôle de façon stricte.

Dans ce cadre, le Premier ministre s'est félicité de l'approche de proximité et participative suivie dans l'élaboration de ce texte, fruit d'un dialogue avec les pharmaciens d'officine, à même d'assurer leur protection et de déterminer au préalable les responsabilités. Le Gouvernement a écouté et examiné des exposés des ministres de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie sur la mise en œuvre des décisions prises à l'effet de réguler la filière blé.



333 minoteries font l’objet d'audit



Il a été procédé le 11 juillet à la mise en œuvre de la décision du dernier conseil interministériel portant arrêt de l'approvisionnement de 45 minoteries dont la fermeture a été décidé lors du Conseil interministériel précédent a, alors que les 333 autres minoteries font toujours l'objet d'audit. La pression enregistrée au niveau des centres de collecte de céréales dans l'Est du pays a été réduite à travers le transfert de l'excédent de production vers les wilayas avoisinantes et la mobilisation des moyens de transport nécessaires à cet effet. La même mesure a été reconduite pour les opérations de collecte et de stockage de l'excédent d'orge. Toutes ces opérations ont été effectuées dans le cadre d'une approche de complémentarité et de solidarité entre les différents intervenants. Dans le même cadre, toutes les mesures ont été prises pour assurer un approvisionnement constant et régulier aux boulangeries et aux consommateurs qui s'approvisionnaient à partir des minoteries fermées, et ce à travers la mobilisation des minoteries publiques «Eriad» relevant du groupe AGRODIV, outre la mise à exploitation de l'entrepôt de Corso après sa réhabilitation prévue avant la fin d'année. Suite à cet exposé, M. Bedoui a souligné la détermination du Gouvernement à la concrétisation de toutes décisions prises concernant les projets réalisés en dehors de leur cadre juridique, à savoir le Conseil nationale de l'investissement. Pour ce faire, les ministres de l'Agriculture et de l'Industrie ont été chargés de présenter les résultats de l'audit en cours concernant les minoteries restantes lors du prochain conseil interministériel. Le ministre de l'Agriculture a été chargé d'œuvrer au parachèvement du projet de renforcement des capacités nationales en matière de stockage de blé, estimées à 39 entrepôts stratégiques au niveau national, outre la relance des autres appels d'offre pour la sélection d'entreprises de réalisations sérieuses. Un mécanisme de suivi permanent sera créé au niveau du ministère de l'Agriculture pour le suivi de l'état d'avancement des travaux de réalisation de ces entrepôts et l'élimination de toutes les entraves en coordination avec les walis concernés. Les cadres centraux du secteur de l'Agriculture ont été chargés d'organiser des sorties de terrain dans le but d'effectuer une action anticipative de proximité et d'accompagnement pour concrétiser ce projet, loin des entraves bureaucratique. Le ministre de l'Agriculture a été chargé de présenter des rapports périodiques sur l'état d'avancement de ces projets lors de chaque réunion du Gouvernement. Dans le même sillage, le Premier ministre a également décidé de tenir, à partir de dimanche, des réunions quotidiennes du Conseil des participations de l’Etat (CPE), lesquelles seront consacrées à l’examen de la situation des grands groupes économiques publics, en vue de les redynamiser et relever leur niveau de contribution au développement national, la ministre de l’Industrie se chargera, quant à elle, d’élaborer une liste des groupes concernés.



Financement des programmes de formation et d’apprentissage



Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels a présenté un exposé sur le Fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue (FNAC), financé essentiellement par les entreprises économiques en exercice, en vue d'assurer le financement des programmes de formation et d’apprentissage au profit des apprentis dans ces entreprises et de développer et renforcer la place de l’apprentissage et de la formation continue.

Dans ce cadre, le Premier ministre s’est félicité de la contribution de ces fonds au financement des initiatives au profit des jeunes apprentis, désirant acquérir des compétences et expériences les qualifiant pour accéder au monde du travail et de l’entrepreneuriat et contribuer à la création de la richesse, soulignant la nécessité de réunir toutes les capacités et les ressources financières disponibles au niveau de ce fonds pour qu’elles soient exploitées d’une façon optimale au profit d’autres secteurs ayant trait au développement de la ressource humaine.

Pour ce faire, le ministre des Finances a été chargé de présenter, lors de la prochaine réunion du Gouvernement, un exposé sur les mécanismes de concrétisation de cette approche à travers la mobilisation de toutes les ressources financières de différents fonds en vue de les exploiter dans le financement des projets publics bénéfiques au citoyen.

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sports a présenté un exposé sur la mise en œuvre des décisions prises pour le transport des supporters vers le Caire pour encourager les Verts, se félicitant du pont aérien mis en place au profit des supporters algériens et la mobilisation de 28 avions, renforcés de deux autres supplémentaires, atteignant ainsi 30 avions devant transporter plus de 5.000 supporters. Il a salué également la contribution de l’Armée nationale populaire (ANP) à travers la mobilisation de 9 avions dans le cadre de cette opération qui a concerné la majorité des régions du pays.