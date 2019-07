Blocage à l’APC de Draâ Ben Khedda : Les travailleurs sollicitent l’intervention du wali

Les travailleurs des différents services de la commune de Draâ Ben Khedda, à 10 km à l’ouest de Tizi Ouzou, qui n’ont pas reçu leurs salaires suite à une situation de blocage que vit cette assemblée, ont sollicité jeudi l’intervention du wali, pour mettre un terme à cette situation.

Des travailleurs ont saisi l'occasion de la présence du chef de l’exécutif local, Mahmoud Djamaâ, dans la ville de Draâ Ben Khedda, où il a effectué une visite de travail au niveau du centre de lutte contre le cancer, pour solliciter son intervention, afin de trouver une solution au blocage que connaît l’APC, depuis plusieurs mois et qui a eu pour conséquence le gèle du budget de la commune qui n’a pas été voté suite au désaccord entre les élus.

Les travailleurs, qui n’ont pas été payés, ont entamé une grève qui a paralysé le fonctionnement de plusieurs services, dont celui de la voirie qui n’assure plus la collecte des déchets ménagers. Des dépotoirs énormes et nauséabonds se sont formés partout dans cette ville, menaçant la santé des citoyens.

Les travailleurs ont organisé, jeudi, une marche et un rassemblement devant le siège de l’APC de Draâ Ben Khedda. Ils ont carrément demandé avec insistance, au wali, l’application du code communal en procédant à la signature du budget et à la désignation d’un administrateur à la dissolution de l’APC, une option de M. Djemaâ a rejetée. «Il ne s’agit pas uniquement d’une affaire réglementaire et de code communal, nous ne voulons pas installer un administrateur, car nous voulons que la ville de Draâ Ben Khedda soit gérée par ses enfants et par les représentants du peuple», a-t-il répondu. Il a rassuré les travailleurs que la situation «se normalisera à partir de la semaine prochaine». «Il y aura un organe au niveau de l’APC, et le budget sera voté» a-t-il dit, sans donner plus de détails.

Il a toutefois demandé aux fonctionnaires de l'Assemblée de reprendre le travail, pour, notamment, nettoyer la ville qui croule sous les immondices, tout en leur promettant l’accompagnement de la wilaya pour prendre en charge leurs préoccupations.