Le ministre de l’Intérieur à Skikda : 10 milliards DA pour le développement de la wilaya

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, a décidé, jeudi à Skikda, l’octroi à cette wilaya de 10 milliards DA, pour la concrétisation de divers projets de développement.

Lors d’une conférence de presse tenue à l'issue de sa visite de travail, le ministre a indiqué que cette enveloppe a été décidée au terme du travail d’une équipe d’inspection dépêchée depuis une semaine vers la wilaya et chargée de définir les insuffisances, les besoins et les demandes de la population. Il a assuré que cette enveloppe sera consacrée à la concrétisation «d’importants» projets, notamment d’aménagement urbain dans les 38 communes de la wilaya et la construction de 50 stades de proximité et des stades omnisports. Elle financera également la réalisation d’une station d’épuration des eaux usées dans la ville de Collo, a indiqué le ministre, qui a souligné que suite aux plaintes de nombre d’imams relatives à l’insécurité dans certaines mosquées, des instructions fermes ont été données aux wali et services de sécurité pour combattre ce phénomène. Il a également rappelé que depuis deux mois, des instructions ont été données pour la prise en charge des demandes de logement de plus de 6.000 imams au titre des diverses formules, montrant ainsi l’intérêt accordé par l’État à l’imam. Le ministre a souligné qu’en prévision de la rentrée scolaire prochaine, des préparatifs intenses sont en cours, incluant l’exécution de travaux d’entretien et de réhabilitation dans plus de 10.000 écoles à travers le pays. Lors de l’inauguration d’un CEM dans la commune de Skikda, il a insisté sur l’utilisation des énergies renouvelables dans les établissements scolaires.



Un programme spécial de logements



M. Dahmoune a affirmé que cette wilaya a bénéficié d’un programme spécial de logements. Dans sa réponse aux citoyens de la commune d’Azzaba, concernant la crise de logement, du chômage et le manque d’aménagement, le ministre a indiqué avoir instruit le wali de Skikda pour procéder à l’attribution des arrêtés de pré-affectation pour rassurer les citoyens, à ce propos. Il a également invité les citoyens à faire preuve de patience, affirmant que des ressources financières supplémentaires seront dégagées pour la wilaya afin de concrétiser des projets de développement dans divers secteurs, mais cela, a-t-il noté, prendra au moins 4 mois avant la passation des marchés. Le ministre a rassuré, à l’occasion, les habitants d’Azzaba que leur commune bénéficiera d’une grande part dans le domaine du développement.



Doter les régions du Sud et des Hauts Plateaux de médecins spécialistes



Le ministre a souligné l’importance de doter les régions du Sud et des Hauts Plateaux en médecins spécialistes, d'y ouvrir les polycliniques 24 heures sur 24 et de la mise en place de permanences.

Lors de l’inauguration d’une polyclinique dans le village de Bir Farina, dans la commune d’Azzaba, investissement ayant mobilisé un montant de 62 millions de DA, le ministre a souligné la nécessité de désigner des généralistes, des chirurgiens-dentistes et des radiologues, dans le cadre de la politique de réforme hospitalière. Il a annoncé, à cet effet, qu’un Conseil du gouvernement sera «prochainement» tenu, pour étudier le problème de manque de médecins spécialistes dans les régions du Sud et des Hauts Plateaux.

Le ministre a relevé, à ce propos, que le déficit en spécialistes en gynécologie obstétrique contraint les femmes enceintes à parcourir de très longues distances pour accoucher, occasionnant parfois leur décès en route. Les autorités publiques accordent la priorité à cette préoccupation, a souligné le ministre, en relevant que la formation des médecins spécialistes n’est pas chose aisée, car nécessitant entre 4 et 5 ans. «Le gouvernement prendra les mesures qui s’imposent pour solutionner définitivement la problème de manque de médecins spécialistes et de paramédicaux dans le Sud et les Hauts Plateaux», s'est-il engagé, annonçant que le ministère de la Santé se prépare à la mise en œuvre du nouveau code de la santé. Une autre priorité est la hiérarchisation des soins qui doit commencer au niveau des polycliniques et des centres sanitaires avant l’orientation des cas compliqués vers les centres hospitalo-universitaires, de sorte à alléger la pression sur les CHU, a-t-il relevé, estimant que 70% des problèmes de santé peuvent être pris en charge par les centres sanitaires de proximité. La wilaya de Skikda compte 24 polycliniques, 23 salles de soins et 12 établissements hospitaliers, selon un exposé du directeur de la santé présenté à l’occasion, et dans lequel il a insisté sur la formation de plus de sages-femmes et de techniciens de laboratoire, estimant que l’on ne saura parler de réforme du système sanitaire sans l’élimination des comportements pervers, dont le clientélisme. Le ministre de l’Intérieur devait, au cours de sa visite de travail, faire également le point sur le développement de la wilaya et écouter les préoccupations de citoyens.



Les usines doivent se plier à la législation de protection de l’environnement



Le ministre a aussi insisté, jeudi à Skikda, sur la nécessité pour les usines de se plier à la législation relative à la protection de l’environnement, assurant que 160 usines ont été destinataires de mises en demeure. «Des usines qui continuent de polluer l’environnement, les plages et la mer, menaçant la santé du citoyen qui constitue une ligne rouge, auront à faire face aux lois de la République», a affirmé le ministre, lors de la pose de la première pierre du projet d’une station d’épuration des eaux usées dans la commune de Filfila. La prise en charge de la problématique de la pollution constitue «une priorité» pour le gouvernement qui a lancé plusieurs projets dans ce domaine, a ajouté M. Dahmoune, qui a affirmé qu’«aucune usine ne peut faire pression sur l’État, même si sa fermeture peut causer la pénurie d'un produit. Mieux vaut avoir une pénurie, que nuire à la santé publique». Sur les 160 usines destinataires de mises en demeure, certaines se sont conformées à la législation sur l’environnement, tandis que d’autres continuent d’atermoyer, et cela imposera l'application vigoureuse des lois, a ajouté le ministre. Selon les explications données au ministre, la station d’épuration des eaux usées de Filfila mobilise 3 milliards DA et devra être réalisée en 21 mois. Son entrée en exploitation portera la capacité de traitement des eaux usées dans la wilaya de 17% actuellement, à 30%. Le ministre a inauguré une sûreté urbaine dans la commune de Bouchetata et a salué le travail de proximité fait par la Sûreté nationale, leur accompagnement des citoyens et la qualité de l’accueil assuré aux citoyens. La sécurité est la première revendication des citoyens, a affirmé le ministre, qui a souligné que 62 projets sont en cours de réalisation à travers le pays au profit de la Sûreté nationale. Le ministre a entendu les préoccupations des citoyens de cette commune qui concernent essentiellement le logement.



Camps de vacances : augmenter les capacités d’accueil à partir de la prochaine saison



M. Dahmoune a affirmé que les préparatifs de la prochaine saison estivale sont déjà engagés afin d’augmenter et d’améliorer les capacités d’accueil des enfants et jeunes du Sud et des Hauts Plateaux, dans les villes côtières. Au cours de l’inspection, dans la commune de Filfila, d’un camp de vacances familial dans l’école chahid Athmane-Ali, initié par l’association Zahra d’Ouargla, le ministre a assuré que la préparation de la prochaine saison estivale a commencé dès à présent, pour mettre à la disposition des enfants et des jeunes du Sud et Hauts Plateaux, des structures d’accueil dans les villes côtières. «Des efforts sont ainsi déployés pour augmenter la capacité d’accueil des camps d’été à 100.000 enfants et jeunes, contre 70.000, cette année», a assuré le ministre, estimant que cela demeure «insuffisant». Il a ajouté que «les efforts seront maintenus pour aplanir les difficultés et augmenter encore les capacités de prise en charge des enfants et des jeunes du Sud et des Hauts Plateaux». Le ministre s’est également enquis, sur la plage de Larbi-Ben-M’hidi, des conditions d’accueil des estivants qui lui ont assuré que l’accès était gratuit, affirmant qu’un comité de vigie travaille 24 heures sur 24 au niveau du ministère, pour suivre le déroulement de la saison estivale et le suivi de la mise en œuvre des mesures décidées en coordination avec les autres secteurs de la jeunesse et des sports, et du tourisme. Le ministre a invité, par ailleurs, les citoyens rencontrés à émettre leurs avis, observations et propositions sur le questionnaire mis à leur disposition sur le portail électronique du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.