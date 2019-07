Économie sociale et solidaire : Vers la mise en place d’un cadre juridique

L’économie sociale et solidaire (ESS) constitue un véritable gisement d’activités et un levier de développement local et de croissance inclusive. Cette économie s’est considérablement développée au cours de ces dernières années en Algérie mais reste, selon les spécialistes, insuffisamment exploité.

Pour booster davantage ce modèle alternatif à la création d’emplois durables, les pouvoirs publics s’attellent a développer un cadre juridique et réglementaire pour assurer son encadrement. «Nous avons chargé les départements concernés de définir et structurer une stratégie nationale, voire un cadre juridique et réglementaire pour permettre le développement de l’ESS dans notre pays», a déclaré, jeudi dernier, la ministre de la Solidarité nationale, Ghania Eddalia.

Coprésidant avec le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, le séminaire national de l’économie sociale et solidaire, a l’hôtel El Djazair, Mme Eddalia a fait savoir que ce type d’économie est devenu un facteur important pour accélérer le développement et créer des emplois. Elle a indiqué également que ce cadre juridique va permettre sans doute à renforcer les capacités et le champ d'action d’organisations de soutien à l’économie sociale et à l’entrepreneuriat social, et des mécanismes de financement alternatifs et innovants adaptés.

De son côté, le ministre, M. Tidjani Haddam, a affirmé que l'économie sociale et solidaire constituait une opportunité de développer des activités et de créer des emplois dans le cadre de la stratégie nationale de diversification de l'économie nationale. La promotion de l'économie sociale et solidaire fait partie des efforts du ministère pour promouvoir l'emploi et l’économie locale», a-t-il dit.

Dans le même contexte, M. Haddam a souligné que ce cadre juridique vise à l’instauration d’une économie sociale et économique intégrée et globale en tant que nouveau mécanisme de développement de l’emploi, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, de l’artisanat et des industries traditionnelles, ainsi que des activités liées à l’action sociale visant les groupes vulnérables.

L’autre annonce faite lors de cette rencontre concerne la mise en place d’une plateforme sectorielle commune pour accompagner les acteurs locaux actifs dans le domaine de l'aide à l'emploi des jeunes «cette plateforme est opérationnelle d’abord dans les quatre wilayas pilotes concernées par le programme à savoir Oran, Khenchela, Béchar, Annaba avant d'être diffusée au niveau national», a-t-il dit.

Il y a lieu de dire que la tenue de ce séminaire fait partie des activités du Programme pour la jeunesse et l'emploi (PAJE), qui vise à introduire l'économie sociale et solidaire en Algérie, un programme de coopération entre l’Algérie et l’Union européenne, à caractère intersectoriel conclu par une convention de financement signée en décembre 2012.

Le budget global alloué au PAJE est de l’ordre de 26 millions d’euros, dont 23,5 représentent la contribution européenne destinée au financement des activités et actions engagées dans le cadre du programme et 2,5 millions d’euros représentent la contribution algérienne destinées au fonctionnement et à l’équipement.

Le but étant de proposer de nouveaux mécanismes pour améliorer la contribution des acteurs de l’économie informelle au développement national, ainsi que l’identification d’outils permettant à l’économie sociale et solidaire de contribuer à la promotion de l’initiative entrepreneuriale, à l’émergence d’entrepreneurs et à la mise en place d’activités au niveau local.

Sarah A. Benali Cherif