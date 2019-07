Importations : Réduire la facture

Trois grands événements liés à la clôture de l’année pédagogique au niveau de tous les établissements de formation relevant du secteur, de l’état d’avancement de la campagne moissons-battages et de l’inauguration d’une ferme école d’élevage bovin, ont marqué la visite de Cherif Omari, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, jeudi dernier, dans la wilaya de Sétif.

Une visite à l’issue de laquelle le ministre accompagné du wali, du président de l’APW et de cadres de son secteur a pu s’enquérir, de visu, des avancées que connaissent toutes les filières d’un secteur à la fois sensible et stratégique et souligner en allant au contact des jeunes producteurs notamment et ceux issus du produit de la formation, les décisions et mécanismes pris par le gouvernement et le département dont il a la charge à l’effet d’accompagner un tel potentiel et consolider les acquis du secteur.

Partout où il passera, dans chacun des stands édifiés de cette imposante exposition organisée cette année à Sétif, le ministre s’intéressera particulièrement aux activités qui sont développées dans les différents instituts du pays dont il s’entretiendra avec les responsables et tous ces jeunes promoteurs venus lui présenter le produit de leur formation et la volonté dont il sont animés pour hisser davantage encore, l’agriculture au rang qui est le sien dans la stratégie de développement national. Il mettra à profit ces rencontres pour dire l’importance que revêtent des segments aussi importants que ceux de la recherche, la formation et de la vulgarisation ainsi que la relation directe que doivent entretenir ces instituts avec les fermes agricoles. Il s’agira d’agir en synergie dans cette dynamique de modernisation du secteur, dira-t-il avant de se tourner vers les cultures maraîchères et souligner l’impact des multi-chapelles et d’une irrigation intelligente qui implique la mise en œuvre des TIC.



L’agriculture saharienne



Le ministre en parlera également avec les exposants en développant l’intérêt qui est porté par le gouvernement à ce segment, tout comme au développement de l’agriculture de montagne, en mettant l’accent sur le nécessaire accompagnement des agriculteurs. Comme il encouragera et rassurera ceux qui font dans le domaine de l’aquaculture exhortant ces jeunes adeptes de la pêche à aller à la conquête de la haute mer.

En honorant ensuite les 42 lauréats des 21 établissements de formation du secteur, le ministre indiquera que 1.500 jeunes ont été formés cette année indépendamment de 200.000 professionnels qui ont été également touchés par les actions de formation et de vulgarisation, soulignant que le choix de Sétif pour l’organisation de cette première du genre qui regroupe les trois composantes du secteur se veut être symboliquement forte au vu des avancées que connaît cette wilaya.

Il se penchera sur la stratégie engagée par ce secteur à l’effet de relever les défis qui s’imposent, soulignant par la même les potentialités de ces jeunes diplômés et porteurs de projets, de même que l’impulsion d’une formation de qualité porteuse de richesse et de valeur ajoutée, citant à cet effet la récente convention signée avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Comme il appellera à gagner la bataille de la productivité et rappellera les décisions prises par le gouvernement pour renforcer les grands équilibres, réduire les importations et renforcer l’export.

A Ain Oulmène, sur un autre terrain de la campagne moissons-battages dont les prévisions de récoltes sont estimées à 3.600.000 quintaux avec un taux d’avancement actuel de 72%, le ministre visiblement satisfait indiquera que la bonne production attendue cette année épargnera au pays l’importation d’orge l’an prochain. Il inaugurera par la même le guichet unique suffisamment tôt à la veille de la campagne labours semailles et appellera à accorder aux producteurs toutes les facilités. A Ain Lahdjar, le ministre inaugurera également une ferme-école d’élevage bovin relevant de la coopérative spécialisée des services agricoles et de l’élevage.

F. Zoghbi