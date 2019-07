Céréales : Assurer un approvisionnement régulier

«Le gouvernement ne tolère aucune malversation dans le secteur de la filière des céréales», a déclaré le ministre du Commerce, Saïd Djellab, avant-hier, dans une déclaration à la presse, en marge d’une visite de travail effectuée dans la wilaya d’Oran.

En réponse à une question sur les craintes d’une pénurie de pain, suite à la fermeture d’un nombre de minoteries dans la wilaya, le ministre a fait savoir qu’un grand travail interministériel se fait actuellement au niveau du gouvernement pour assainir la filière céréales, soulignant l’importance de l’effort financier consacré chaque année à l’importation du blé (1,5 million de dollars) et qui, estime-t-il, demeure supérieur au volume de la consommation réelle. Ainsi, le responsable a tenu à rassurer la population d’Oran que des mesures ont été prises afin d’assurer un approvisionnement régulier à la wilaya. Concernant l’assainissement du secteur, M. Djellab a révélé qu’une enquête profonde est menée sur tout le territoire national. «Les gens qui travaillent conformément à la loi n’auront aucun problème, bien au contraire, ils seront confortés par notre soutien. Ceux qui vont enfreindre la loi, auront à faire à la justice», a-t-il affirmé. Le ministre a, par ailleurs, fait savoir qu’une instruction a été donnée aux directions des wilayas et régionales pour faire un travail de sensibilisation autour de l’importance de l’établissement du registre du commerce électronique, soulignant que le taux d’adhésion à cette opération enregistré à Oran est inférieur à la moyenne nationale. «Faut que les opérateurs économiques comprennent que les registre du commerce, électroniques, font partie d’un système de numérisation qui permettra d’abord, l’assainissement de la situation du secteur, mais aussi de donner plus de facilités dans l’exercice de l’activité commerciale», a-t-il indiqué. Dans ce même registre, il a annoncé un nombre de mesures et de projets qui s’inscrivent dans ce processus de numérisation parmi lesquelles ; le lancement de portails électroniques interactifs reliant les différents services relevant de la tutelle et ses partenaires dans l’exécutif. Ce système permettra une tolérance zéro dans les interventions, dira le responsable. «L’une de nos priorités, c’est d’interconnecter toutes les inspections aux frontières et au niveau territorial et créer en même temps un système d’alerte. Deuxième élément : nous sommes en train de travailler sur un portail d’observation des marchés extérieurs», a assuré M. Djellab.

Lors d’une intervention à l’occasion d’un séminaire régional de sensibilisation sur la sécurité des consommateurs organisée par la direction du commerce de la wilaya d’Oran auquel ont pris part des responsables régionaux, et dans le cadre de l’encadrement de la saison estivale, le ministre a appelé tous les services relevant du ministère à se mobiliser pour suivre de près les activités de production et des services qui impliquent directement la santé des consommateurs, dont la vente des boissons, des glaces, la restauration ainsi que les prestations au niveau des l’hôtels et les espaces de détente et de loisirs. Dans cette optique, les directeurs régionaux et des wilayas sont appelés à doubler les efforts en orientant davantage les efforts des brigades d’intervention sur le terrain de façon à veiller au strict respect des conditions d’hygiène, de sécurité sanitaire ainsi qu’à la conformité de vente de chaque produit avec les dispositions réglementaires qui lui sont spécifiques.

A ce propos, il a insisté sur la mobilisation de l’ensemble des moyens matériels et humain permettant aux agents de contrôle d’accomplir leur mission dans de bonnes conditions et de renforcer le contrôle, y compris pendant le week-end notamment dans les agglomérations à grande concentration démographique et d’activités commerciales. Il a appelé, aussi, à lutter contre les activités de vente les produits alimentaires hors locaux commerciaux.

Parallèlement à cela, le ministre a demandé aux walis de continuer à travailler sur les projets de marchés, dits parisiens, car selon lui, il s’agit d’un service qui créé beaucoup d’emplois et aide à réguler les prix des fruits et légumes. Le ministre a parlé d’un projet de l’élaboration d’un schéma directeur pour la grande distribution et de la tenue en fin de septembre prochain d’une conférence nationale sur les enjeux de l’adhésion de l’Algérie à la Zone de libre-échange commercial africain (ZELCAF).

Amel Saher