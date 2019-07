Mascara : Une joie indescriptible

Après une journée d’angoisse pour la plupart les candidats, les résultats du bac ont commencé à tomber jeudi dernier vers 18 heures, déclenchant explosions de joie ou de larmes amères. Beaucoup d’espoirs, d’angoisse, de stress et parfois de nuits blanches... puis l’heure des résultats, ses cris de joie, ses amertumes, ses pleurs et ses résignés. Sur les réseaux sociaux, quelques minutes après l’annonce des premiers résultats, beaucoup d’explosions de joie. La plupart des candidats ont choisi de se connecter sur le site de l’ONEC ou de se rabattre sur les SMS des trois opérateurs de téléphonie mobile et non pas les lycées où les listes sont affichées, mais parfois avec un peu de retard par rapport à la publication sur internet.

Les meilleurs bacheliers par filière de chaque lycée pourront bénéficier d'un droit d'accès aux formations sélectives de l'enseignement supérieur public. Aux recalés, on conseille le plus souvent de redoubler. Mais il existe aussi des formations accessibles sans le bac dans les centres de formation professionnelle ou le concours de recrutement dans différents métiers.

La proportion de réussite des nouveaux bacheliers est montée. C’était à la fois une folle et joyeuse nuit de jeudi à vendredi à travers le territoire de la wilaya de Mascara, à l’occasion de l’annonce des résultats détaillés et personnels du Bac 2019. Les bacheliers étaient au rendez-vous avec ces résultats mis en ligne à 18 heures sur le site de l’ONEC. Celui-ci, pris d’assauts était saturé tout comme les cybers étaient pleins à craquer. Le stress des uns s’amplifiait crescendo avec la joie ou la déception des autres suite à la consultation des résultats.

Les youyous fusaient de partout et le réseau social facebook fut le moyen de prédilection pour le partage de cette joie et pour les félicitations réciproques via des messages croisés. La wilaya de Mascara a réalisé un taux de réussite de 57,38% à l'examen du Bac, soit une net un recul par rapport à l’année précédente. 4 candidats ont réussi a décrocher le Bac avec mention Excellent ; 134 élèves avec mention Très bien ; 1.008 candidats ont été admis avec mention Assez bien et 3.150 candidats mention Passable. Le lycée Karim Mohamed d’El Ghomri occupe la première place au niveau de la wilaya avec un taux de réussite de 81,52%. La première place au niveau du chef-lieu de la wilaya est revenu au lycée Mostafa Rachidi avec 76,47%. Ces résultats flatteurs et honorifiques sont le fruit de toute une année d’efforts consentis par les enseignants, les directeurs des établissements scolaires et l’ensemble du personnel de l’éducation ainsi que les parents d’élèves, sans oublier la mobilisation de tous les responsables les jours des examens et la contribution personnelle du chef de l'exécutif de la wilaya de Mascara qui a veillé pour la bonne marche de tous les examens scolaires de fin d'année en apportant soutien moral et logistique à tous les niveaux, ajoute notre source de la cellule de communication de la wilaya de Mascara.

A. Ghomchi