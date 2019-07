Tizi Ouzou : Toujours en tête

La wilaya de Tizi-Ouzou conserve la tête du classement national pour la 12e année consécutive pour la réussite de l’examen du baccalauréat en obtenant un taux de réussite de pas moins de 71,60%, loin devant la moyenne nationale qui est de l’ordre de 54,56%. Selon les résultats rendus publics au début de la soirée de jeudi dernier, ils sont quelque 8.649 à avoir décroché ce fameux sésame d’entrée à l’université sur un total de 12.249 candidats scolarisés.

304 candidats ont obtenu une moyenne égale ou supérieur à 16/20, 48 bacheliers ont obtenu quant à eux une moyenne de plus de 17/20.

L'élève Imane Hemzaoui, du lycée Dehmani Mohamed de Boghni, à obtenu 18,58/20, meilleure moyenne au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on précisé de même source.

Pour les établissements secondaires, 65 lycées, des 68 que compte la wilaya, ont obtenu une moyenne supérieure à la moyenne nationale et le lycée d'Abizar au niveau de la commune de Timizart est venu en tête de ce classement avec un taux de réussite de 96,88%.

Le wali et le P/APW de Tizi-Ouzou ont présenté leurs félicitations aux heureux lauréats, aux parents, aux enseignants et à tout le corps éducatif de la wilaya pour ces résultats plus que satisfaisant.

Bel. Adrar