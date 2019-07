Bac : Un taux de réussite de 54,56%

Prévus initialement pour le 20 juillet, les résultats du baccalauréat session 2019 ont été affichés jeudi dernier à 18 heures, mettant ainsi fin au stress et à une longue attente pour les 674.831 candidats qui ont passé cet examen.

Entre le traditionnel panneau d'affichage au niveau des établissements scolaires, la consultation via un SMS au numéro *567# pour les trois opérateurs téléphoniques Mobilis, Djezzy et Ooredoo ou la publication sur le site de l’Office national des examens et concours bac.onec.dz, les candidats ont eu l'embarras du choix pour connaître leurs résultats. Il faut dire qu’on est loin de l’époque où les listes des lauréats au bac étaient publiés dans les journaux ou encore annoncés dans la radio avec la symbolique chanson de Rabah Deriassa Djabou El Baccalaureat Djabouha Echoudjaane. Il est vrai qu’on est loin de cette époque, mais une chose est sûre l’importance du Bac n’a pas perdu de sa valeur et demeure toujours l’examen décisif qui permet à celui qui l’a obtenu de choisir son métier d’avenir. En effet, juste après l’annonce des résultats du Bac, une ambiance de liesse et d’explosion de joie a emportée l’ensemble des villes du pays. A Alger, à l’instar des autres régions du pays, le son strident des klaxons et les bruits des feux d’artifices ont résonné jusqu’à tard dans la nuit, lui donnant une ambiance particulière. Les youyous des parents des heureux lauréats ont également été de mise. Leurs chérubins ont obtenu après des années de labeurs le précieux sésame qui leur ouvre grand les portes du campus universitaire.

Jeudi à l’heure fixée, ils étaient nombreux à se déplacer au niveau de leurs lycées pour connaître le fruit de leur travail et partager entre amis la joie du succès. D’autres ont optés pour les nouvelles technologies pour découvrir leurs résultats.

Au niveau du lycée Ali Chakiri à Cheraga, Maria, qui a préféré se déplacer avec sa sœur pour connaître son résultat, vient d’obtenir un bac science, avec une bonne moyenne. «Je me suis bien préparée, mais j’avoue que je ne m’attendais pas à l’avoir avec cette moyenne» a-t-elle confié, poursuivant : «Je suis très fière de moi et satisfaite du résultat que j’ai obtenu. Il faut dire que les sujets des sciences et des mathématiques m’ont été salutaires». La future universitaire qui tremblait de joie, n’a pas manqué de remercier ses enseignants et ses parents, notamment sa maman, pour le soutien qu’elle lui a apporté au cours de l’année scolaire et durant les épreuves du Bac.

«Je suis très reconnaissante envers ma mère qui a sacrifié beaucoup de son temps et de son énergie pour que j’obtienne le Bac avec cette moyenne», a tenu à préciser Sofia, avant d’ajouter, «Je lui dédie cette réussite, elle l’a méritée autant que moi».

De son côté, Dina s’est dite soulagé après avoir vu son nom sur la liste. «Même si je n’ai eu qu’une moyenne de 10/20, je suis quand même soulagé de l’avoir eu mon bac», a-t-elle dit, ajoutant, je suis satisfaite l’essentiel est que je l’ai eu. Fayçal, quant à lui, dit avoir consacré beaucoup de temps pour les révisions. Il a réussi à décrocher le précieux sésame, avec une bonne moyenne lui donnant un large éventail de choix pour les études supérieures. Ce n’est pas le cas de Raouf, dont le nom ne figurait pas sur la liste des lauréats. «Je devais travailler un peu plus, je suis triste pour moi et pour mes parents», a-t-il souligné les yeux larmoyants, poursuivant, j’essaierais de me rattraper l’année prochaine.

En tout état de cause, ceux qui n’ont pas eux la chance de décrocher leur bac cette année, doivent déployer plus d’efforts pour l’obtenir à la prochaine session. Pour ceux qui l’ont eux, c’est au tour des préinscriptions et des inscriptions définitives.

Ainsi, il est porté à la connaissance des nouveaux bacheliers que la période des préinscriptions et des inscriptions définitives au titre de l’année universitaire 2019-2010 s’étalera du 20 juillet au 12 septembre 2018, selon le calendrier établi par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Ce calendrier, qui sera précédé par des portes ouvertes au niveau des établissements d’enseignement supérieur du 15 au 23 juillet 2019, est décliné en 4 phases.

La première phase, qui se déroulera du 20 juillet au 3 août, portera sur l'exploitation des résultats du baccalauréat et la détermination des moyennes nationales minimales pour participer au classement dans certaines filières (20 au 22 juillet), les préinscriptions (22 au 24 juillet), la confirmation des préinscriptions (25 au 26 juillet), le traitement des vœux (27 juillet au 3 août) et la proclamation des résultats des affectations (3 août au soir).

La deuxième phase, qui s'étale du 4 au 17 août, portera sur la confirmation ou la réorientation ou les tests et entretiens pour les filières concernées (4 au 8 août), l'ouverture du portail «hébergement» (8 au 17 août), le 2e traitement des cas d'échecs aux tests/entretiens et des demandes de réorientations (14 au 17 août au matin) et la proclamation des résultats des affectations (17 août).

La troisième phase, qui s'étendra du 2 au 8 septembre, concernera les inscriptions définitives et les dossiers œuvres universitaires, alors que la 4e phase, qui se tiendra du 2 au 12 septembre, portera sur le traitement des cas particuliers par les EES (PROGRES) et la réouverture du portail hébergement, bourse et transport. Notons que la date limite du 12 septembre clôture, «définitivement», les inscriptions au titre de l'année universitaire 2019-2020.

Il est bon à savoir que le taux de réussite à l'examen du baccalauréat cette année a atteint les 54,56%, selon le ministère de l’Education nationale. Ce taux a connu une légère baisse comparé à celui de l’année 2018 qui était de 55,88%, avec un taux de réussite de 78,61% pour la filière des mathématiques.

Kamélia Hadjib