Pétrole : Le Brent à près de 63 dollars

Les prix du pétrole montaient hier en cours d'échanges européens, aidés par l'accroissement des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Dans la matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre valait 62,98 dollars à Londres, en hausse de 1,70% par rapport à la clôture de jeudi. A New York, le baril américain de WTI pour livraison en août gagnait 1,36%, à 56,05 dollars. Cette hausse, après plusieurs jours de baisse, s'explique par le fait que «Donald Trump a dit que l'US Navy avait abattu un drone iranien qui s'était approché trop près d'un navire de combat dans le détroit d'Ormuz», a commenté un spécialiste.»Cela a créé un effet de panique chez les investisseurs du fait de la perturbation de l'offre de pétrole en provenance du Moyen-Orient», a ajouté un analyste. L'Iran, de son côté, a affirmé n'avoir «aucune information sur la perte d'un drone». Le détroit d'Ormuz, scène de tension depuis deux mois, est un lieu stratégique dans l'acheminement de pétrole puisqu'un cinquième de la consommation mondiale et un tiers du brut transporté par voie maritime y transitent. Le 20 juin, les Gardiens de la Révolution avaient annoncé avoir abattu un drone américain qui avait «violé l'espace aérien iranien». Washington avait de son côté affirmé que l'appareil se trouvait dans l'espace aérien international. Alors que Washington cherche à former une coalition internationale pour escorter les navires de commerce dans le Golfe, le chef du commandement central américain Kenneth McKenzie s'est engagé jeudi à agir «énergiquement» pour assurer la sécurité du transport maritime dans le Golfe, lors d'une visite sur une base aérienne en Arabie saoudite, grande rivale de l'Iran dans la région. «Il est plus probable que les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran augmentent plutôt qu'elles s'apaisent», a estimé un autre analyste. Selon lui, il ne faut donc «pas s'attendre à une balade en douceur» cet été. A l'inverse, pour cet analyste, «la demande ne montre toujours pas de signe de reprise du fait de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine». De ce fait, la hausse des prix du pétrole risque de ne pas tenir bien longtemps «à moins bien sur que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ne s'accélèrent ou que, par miracle, Donald Trump fasse la paix avec la Chine», a-t-il ajouté. Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), a reculé jeudi à 63,10 dollars le baril, contre 64,60 dollars la veille, a indiqué hier l'Organisation pétrolière sur son site web. 1,53 dollars Jeudi, les prix du pétrole ont reculé pour la sixième séance de suite, réagissant à la crainte d'une offre excédentaire et aux tensions commerciales persistantes entre les Etats-Unis et la Chine.