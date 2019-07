Commerce depuis début juin : Plus de 2.800 Infractions enregistrées

Plus de 2.800 infractions commerciales à travers le territoire national, ont été enregistré, depuis le début du mois de juin. La lutte contre les infractions commerciales constitue, ces dernières années, l’une des préoccupations majeure du ministre du commerce. En effet, le premier responsable du secteur a déclaré à maintes reprises de mener une guerre sans merci, contre ce phénomène, qui ne cesse de menacer de plus en plus l’économie nationale et en particulier la santé des consommateurs. D’ailleurs, dès le début de la saison estivale, les services de contrôle ont intensifié leurs actions en effectuant 58.239 interventions depuis le début du mois de juin. L'inspecteur général du ministère du Commerce, Karim Kech a précisé jeudi dernier à Alger que l’intensification de ces opérations ont donné lieu à la constatation de 2.809 infractions, à l'établissement 2.594 procès-verbaux de poursuites judiciaires et à la proposition de fermeture de 158 local commercial, contre 39.419 interventions, 1.726 infractions, 1.614 procès-verbaux de poursuites judiciaires et 99 propositions de fermeture durant le mois de mai dernier. Les infractions enregistrés concernent entre autres, la vente de produits impropres à la consommation, la vente de marchandises non conformes, l'absence d'hygiène, le non affichage des prix, le non respect des prix et tarifs en vigueur et l'exercice d'une activité commerciale sans registre de commerce. M. Kech a souligné que l’intensification des opérations de contrôle sur les activités considérées sensibles, et très demandées en cette période. Il dira dans ce sens que «chaque direction est appelée à adapter son programme de travail annuel à ces activités». Selon lui, en raison de la forte demande, beaucoup de produits périssables sont exposés en plein air en été, comme l'eau minérale, les œufs et les fromages. À ce propos, il a ajouté, que le travail habituel effectué pendant la saison estivale, les services de contrôle au ministère du commerce participent aux travaux de la commission nationale pluridisciplinaire, chargée de la préparation de la saison estivale placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Composée de représentants des secteurs du Tourisme, de la Santé, de l'Environnement, des Ressources en eau et de l'Energie, comprenant, cette commission donne naissance à des commissions de wilayas dont la mission complémente les missions du ministère du Commerce au niveau local afin de couvrir le plus grand nombre d'espaces commerciaux et de régions. L'inspecteur général a fait état du déploiement de quelques 6.800 agents au niveau national outre 25 laboratoires spécialisés dans le contrôle de qualité et la lutte contre la fraude, lesquels sont épaulés par les laboratoires des services de police et de la Gendarmerie, dans l'objectif d'effectuer le contrôle technique de quelques marchandises. Il y a lieu de rappeler le ministère du Commerce procède actuellement à l'examen du dossier des agents de contrôle, et ce après avoir affirmé son engagement à prendre en charge leurs revendications relatives à la révision du statut, à l'élargissement du Fonds de revenus complémentaire (FRC) pour les agents, au régime indemnitaire au profit des corps techniques chargés du contrôle et aux dossiers de la formation et des promotions. Les services en question avaient enregistré, durant les 9 premiers mois de 2018, plus de 170.000 infractions constatées suite aux 1.391.629 interventions effectuées et qui ont permis l'établissement de 161.539 procès-verbaux de poursuites judiciaires ainsi que la proposition de fermeture de 12.497 locaux commerciaux.

M. A.Z/aps