Début de la période des soldes : Des opportunités à saisir

La période des soldes pour la saison estivale débutera demain et s’étalera jusqu’au 31 août 2019, soit une durée continue de six semaine, en application des dispositions du décret exécutif no 06-215 du 18 janvier 2006 fixant les conditions et les modalités de réalisation des ventes en soldes. Une pratique en vigueur depuis moins d’une décennie et qui offre des opportunités d’accès à des produits généralement chers pour les petites bourses. Vêtements, accessoires, chaussures, et autant d’autres articles. A ce titre, l'organisation des ventes en soldes constitue une occasion pour les commerçants de dynamiser leur activité à travers l’écoulement de leurs stocks mais aussi pour les consommateurs de bénéficier de remises sur des articles variés et de choix.

Aussi, précise la réglementation, les ventes en soldes ne concernent que des biens acquis par l’agent économique depuis trois mois au minimum, à compter de la date du début de la période des ventes en soldes. Aussi, l’agent économique peut interrompre les ventes en soldes avant la fin de la durée. Il y a lieu de souligner que cette pratique récente en Algérie comporte encore des insuffisances en matière de contrôle et de suivi de l’opération.

Le président de l’Association El Aman de protection des consommateurs, Hassan Menouar avait fait part d’anomalies et d’arnaques au détriment des consommateurs qui «ne savent pas que les soldes ne sont ni une liquidation, ni une vente promotionnelle».

M. Menouar avait également déploré, sur le site Algérie Eco, des pratiques de certains commerçants qui «soldent des articles invendus de l’année dernière ou des articles déclassés, alors que la réglementation stipule qu’on ne doit solder que les articles qui ont moins de trois mois dans le magasin».

La tromperie touche aussi les seuils des soldes affichés. Le président de l’Association El Aman de protection des consommateurs avait évoqué, dans ce contexte, la problématique liée à l’affichage, en soulignant que «la réglementation exige des commerçants d’indiquer, pour chaque article soldé, l’ancien prix et le nouveau prix, avec le taux de réduction. Mais tous les commerçants ne le font pas». Aussi, on aura remarqué que des commerces affichent des écriteaux annonçant des soldes pour des marchandises qu’on ne peut vérifier la date d’acquisition. D’autres recourent à des pratiques frauduleuses en affichant d’avance des prix excessifs pour pouvoir afficher ensuite d’importantes remises allant jusqu’à 50% et plus. Mais en réalité, l’écart entre le prix de vente en solde et celui fixé initialement n’est pas très significatif. Autant d’anomalies signalées par le citoyen et qui devraient interpeller les services concernés pour mettre fin à de telles pratiques.

D. Akila