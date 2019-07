Ahmed Tibaoui, CEO du WTC Alger : «L’Afrique est un continent d’avenir»

Le World Trade Center Algiers vient de lancer une initiative baptisée «Road Show africain», en partenariat avec la banque française Société Générale, dans le but de connecter ses clients aux membres du WTC Alger, et ce dans plus de 17 pays du continent africain. La première étape était la capitale ivoirienne Abidjan, du 8 au 10 juillet.

Les entreprises participantes, explique le Centre sur sa page facebook, exercent leurs activités dans quatre secteurs principaux: l’industrie pharmaceutique, le BTPH, les nouvelles technologies et l’énergie. Le but de cette mission commerciale, ajoute-t-on, est d’aider les entreprises algériennes à élargir leurs réseau de partenaires dans les diverses régions d’Afrique et vice-versa. Au cours de cette mission commerciale, des réunions ont été organisées.

M. Ahmed Tibaoui, CEO du WTC Alger, qui dirigeait la délégation, a souligné «le fait que le commerce intra-africain était bien inférieur de son potentiel réel et que l’Afrique est le continent de l’avenir avec plus de 2 milliards d’habitants à l’horizon 2050 et des richesses naturelles importantes et variées». Au programme, une visite du célèbre port d’Abidjan a été organisée et des rencontres B2B ont ensuite été organisés en partenariat avec Société Générale Abidjan.

D’autre part, il y a lieu de rappeler qu’une convention cadre a été signée, janvier 2019, avec la compagnie aérienne française Aigle Azur, en marge d’une rencontre du «Club Export» consacrée à la logistique.

S’exprimant à cette occasion, le directeur général du WTCA, M. Ahmed Tibaoui, a souligné que «cette convention constitue une opportunité idoine pour les opérateurs algériens qui souhaitent exporter leur produit vers différentes destinations, en particulier l’Afrique, par voie aérienne à partir d’Alger.

M. Tibaoui a tenu à exprimer sa pleine satisfaction quant à l’amélioration qu’a connue ces dernières années le domaine des exportations et la bonne qualité des produits algériens qui, à en croire ses propos, s’imposent progressivement sur les marchés étrangers, surtout africains. S’agissant de cette rencontre, M. Tibaoui a indiqué qu’elle est très importante puisqu’elle permettra davantage aux participants d’échanger les idées et de nouer des partenariats ainsi que de prendre connaissance des techniques des exportations.

De son côté, le délégué général d’Aigle Azur en Algérie, Yacine Benslimane, a indiqué que la signature de cette convention constitue un signal fort de la grande importance qu’accorde la compagnie au développement de l’économie algérienne et sa disponibilité pour aider les opérateurs à exporter leur produit vers les destinations souhaitées et aussi pour mieux cerner leurs besoins en matière de tarifs.

