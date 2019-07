Festival national du théâtre amateur : Lancement de la 2e phase qualificative à Mostaganem

La 2e phase qualificative de l’Ouest au Festival national de théâtre amateur a été lancée mercredi au théatre régional «Djillali Benabdelhalim» de Mostaganem, a-t-on appris du commissaire du festival, Mohamed Nouari.

La 52e édition du Festival culturel national du théâtre amateur est prévue à Mostaganem du 27 aout au 1 septembre prochain, a annoncé

M. Nouari, indiquant que la deuxième phase qualificative se tient jusqu’à demain (21 juillet) enregistre la participation de 13 troupes théâtrales des wilayas de Mostaganem, Oran, Sidi Bel-Abbès et Tlemcen. Le comité de cette phase qualificative composé de Sebbat Mohamed, Belkaroui Abdelkader, Zerzour Tebbal, Yessaad Abdennour et Bouhamam Abdelwahab devra visionner les œuvres théâtrales sur scène et les évaluer sur le plan technique et artistique, a-t-il souligné. Cette phase de l’Ouest est la deuxième après celle tenue au mois de juin dernier à M’sila (est 1), l’autre phase lancée ce mois à Mila (est 2), à Boudouaou (Boumerdès) concernant la région centre et Chlef (centre 2) et la wilaya de Tiaret (ouest 1).

Au total, 80 troupes amatrices des wilayas du pays prennent part à ces qualifications où 20 troupes devront participer à la 52e édition du festival soit en ou hors compétition.

Cette session enregistre plusieurs œuvres théâtrales du théâtre de la rue et théâtre pour enfants en plus d’honorer le dramaturge défunt Mokhtar Othmani en guise de reconnaissance à sa contribution au mouvement théâtral amateur et de baptiser le prix du jury au nom de l’artiste le défunt Omar Bernaoui (1935-2009), a-t-on fait savoir.

Le Festival national du théâtre amateur est l’un des plus anciennes manifestations culturelles au niveau national, arabe et africain (1967-2019) après sa création en 1967 par un groupe d’artistes et dramaturges amateurs de la ville de Mostaganem. Le premier festival a eu lieu

du 1 au 10 septembre 1967.