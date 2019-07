Obsèques de l’écrivain italien Andrea Camilleri : Dans l’intimité

Les obsèques de l'écrivain italien Andrea Camilleri, décédé mercredi à l'âge de 93 ans, ont eu lieu jeudi dernier dans l'intimité au cimetière romain du Testaccio. Les proches du maître du polar italien étaient réunis dans l'après-midi dans ce cimetière appelé «le cimetière non catholique de Rome» ou «le cimetière des artistes et poètes», où reposent les poètes britanniques Percy Shelley et John Keats. «Ici, tu auras des amis à qui parler», a déclaré Andreina Camilleri, l'une de filles de l'écrivain, devant la tombe couverte de fleurs de son père. «L'intellectuel nous manque, la personne libre et son franc-parler, celui qui disait des choses qui plaisent et ne plaisent pas», a confié le ministre italien de la Culture, Alberto Bonisoli. Malgré le caractère privé de la cérémonie, quelques centaines d'anonymes avaient été autorisés à entrer dans le cimetière par petits groupes pour dire adieu à l'auteur, «père» du commissaire Montalbano. Certains tenaient une fleur à la main tandis que d'autres ont laissé un message sur un registre de condoléances. Metteur en scène de théâtre, réalisateur de télévision et scénariste, Andrea Camilleri s'était fait connaître tardivement comme romancier, mais le succès avait été foudroyant.