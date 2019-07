Tizi Ouzou : Lancement de l’activité de chimiothérapie

L’activité de chimiothérapie a été lancée officiellement, jeudi, au Centre de lutte contre le cancer (CLCC) de la ville de Draâ Ben Khedda, à une dizaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, à l’occasion d’une visite de travail du wali, Mahmoud Djamaâ. Le directeur de la santé et de la population (DSP), Abes Ziri, a indiqué à l’APS que la visite du chef de l’exécutif local marque le lancement de la deuxième phase de mise en service du CLCC. «En février dernier, nous avons réalisé la première étape de mise en service de ce centre, avec l’ouverture du service de radiothérapie qui prend en charge actuellement 95 malades/jours», a-t-il dit. Aujourd'hui, il a été précédé, au titre de la deuxième phase de mise en exploitation du CLCC, au lancement de l’hôpital du jour qui assure, entre autres activités, des consultations spécialisées externes en oncologie (chimiothérapie) adulte et enfant, l’hématologie et la chirurgie. Le wali, qui a inspecté le service de radiothérapie, a été informé sur place que la capacité maximale de prise en charge des patients qui est de 150 malades/jours sera atteinte dans une dizaine de jours, grâce au lancement de la planification organisationnelle pour optimiser les équipements de ce service. En outre, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a renforcé le personnel médical de cet établissement, avec 15 manipulatoires en imagerie médicale et 20 médecins spécialistes (toutes spécialités confondues) qui ont été déjà installés. 35 autres spécialistes renforceront l’effectif médical de cette structure dans les prochains jours, a indiqué M. Ziri. Le wali, qui a inspecté les différents services du CLCC, dont l’administration installée jeudi, le centre de transfusion sanguine, et le laboratoire d’hématologie, a indiqué à la presse, que cette structure a dépassé les 50% de ses capacités de prise en charge des malades, elle fonctionnera à 100% d’ici la fin de l’année, «échéance à laquelle ce centre sera réceptionné avec l’ensemble de ses services opérationnels». Pour stabiliser le personnel médical qui y travaille, notamment ceux qui habitent loin ou hors wilaya, une quarantaine de logements sera mis à leur disposition, grâce à une dérogation obtenue par la wilaya, en attendant l’inscription d’un programme de construction de logements de fonction juste à proximité du CLCC, a indiqué M. Djamaâ. La réalisation et l’ouverture de ce centre permettra de mettre fin au calvaire et des malades atteints de pathologies cancéreuses qui se déplaçaient à Alger ou Blida pour se soigner, relève-t-on.