Vacances scolaires : Quels équipements pour les enfants ?

La période des grandes chaleurs n’est pas forcément évocatrice de vacances ou de rupture avec la platitude, les comportements et les gestes routiniers, aussi.

En effet, si certains ne sont pas près à renoncer, pour rien au monde, à cette bouffée d’oxygène, pour destresser et faire le plein d’énergie, de forme et de bonne humeur, à même de préparer, dans les meilleures conditions, les rentrées sociale et scolaire, ce n’est pas évident pour beaucoup de personnes, privées de ce luxe — c’en est un —, pour des raisons financières ou autres. Partir en voyage n’est pas donné à tout le monde, avec la cherté de la vie qui se dresse souvent comme obstacle majeur et de taille pour la concrétisation d’un tel projet. À vrai dire, la multitude d’évènements qui se succèdent, chaque année, alliant mois de Ramadhan, puis la fête de l’Aïd-el- Adha et enfin les frais de la rentrée scolaire, pour les parents à charge d’enfants scolarisés, sans parler des dépenses imprévues, empêchent une bonne partie de la population de projeter des vacances. S’éloigner du périmètre de leur habitation est très restreint, pour les enfants, plus particulièrement qui font appel à leur «génie», histoire de se ressourcer. Se défouler, chacun à sa manière, en fait, colore les chaudes journées de l’été et donne même une note de gaieté à des quotidiens qui se ressemblent, dans leur grisaille.

Dans la bonne humeur, les bambins, dans les cités, attendent les fins de journées, pour sortir en groupes et s’adonner à leur sport, voire passe-temps favori qu’est le football. Beaucoup, plus qu’un simple jeu, ce loisir se transforme, la plupart du temps, en derbies, en bonne et due forme, avec des cris et des applaudissements de supporters des mômes, qui se comportent comme leurs idoles. Il faut s’entendre, qu’à leur âge, ils se voient déjà, l’espace de quelques moments, comme Mahrez, Bounedjah, Messi et toutes les figures du football qui font le buzz actuellement et auxquelles ils veulent ressembler, un jour. Les gamins se donnent à fond pour gagner ces matchs au goût spécial, et pour les joueurs et pour les supporteurs. Aujourd’hui, «manipuler» le ballon reste la seule et unique distraction, pour les enfants, dans les quartiers, dépourvus d’infrastructures de loisirs ou encore d’équipements, à l’intérieur des cités. Il faut savoir que la plupart de celles-ci ne disposent même pas d’aires de jeux, alors que ces derniers sont indispensables pour leur épanouissement. Il suffit de savoir que le loisir est inscrit par la Convention internationale de l’enfance comme étant un droit inaliénable pour tous les enfants, sans exception.

Samia D.