Grand Angle : Sacrifiés sur l’autel de la politique

Le nouvel échec des ministres européens de l’Intérieur à s’entendre sur un «mécanisme de solidarité», visant à mettre fin à l'errance des bateaux interdits de faire débarquer des migrants secourus en Méditerranée centrale est révélateur des divisions qui minent l’Union européenne sur cette question. Et il est fort à parier que les divergences profondes entre les pays membres ne seront pas aplanies avant la nouvelle réunion qui se déroulera lundi prochain à Paris. S’achemine-t-on vers un nouvel échec ? Certainement. L'absence de «partage du fardeau» de l'accueil est brandie par certaines capitales pour justifier leur position intransigeante sur ce dossier . Il est vrai que chaque pays est souverain. Les gouvernements sont en droit de le rappeler. Et qu’au passage, faisant fi de toutes les valeurs qu’ils n’ont eu de cesse de défendre et dont ils se sont servis pour parfois attaquer des pays tout aussi souverains, ce n’est à leur yeux qu’un détail. Car face aux considérations électorales, il n’y a pas photo. Dès lors, la vie d’un migrant parmi tant d’autres ne pèse rien. En fait, comme cela a été souligné dans une récente tribune publiée par un collectif sur un média français, les Européens «emportés par la surenchère de gouvernements hostiles à l’immigration ont réduit la question migratoire à sa simple expression sécuritaire, faisant de la réaffirmation de la frontière et du refoulement des «indésirables» la clé de la réponse européenne aux grandes secousses du monde». Pourtant les mesures prises dans ce sens, à savoir la fermeture, avec plus au moins de succès, des routes migratoires des Balkans et de la Méditerranée et le renforcement des contrôles aux frontières externes n’ont pas pour autant mis un terme à l’afflux des migrants. Et même la restriction des opérations de sauvetage en mer et le fait de chasser les ONG de la Méditerranée, n’ont pas eu plus de succès. L’Europe n’a pas été en mesure d’endiguer l’immigration et les mesures prises sous la pression des mouvements populistes n’auront permis au final que de renforcer la certitude de leurs leaders et de leur électorat que les migrants sont responsables de tous les maux du vieux continent. Le même argument est brandi aux USA. Pourtant, tant en Europe qu’aux Etats-Unis, on ne peut ignorer que toutes les mesures qui seront prises ne pourront jamais empêcher un migrant de quitter son pays pour aller chercher cet eldorado qu’il croit trouver ailleurs. En fait, au final, ce qu’il y a lieu de retenir c’est que le dispositif mis en place par les Etats européens ou autres pour freiner l’immigration est ainsi devenu « lieu de violations croissantes de leurs engagements internationaux et de leurs obligations en matière de respect des droits humains». Mais de cela, ils n’en ont cure. Seul compte les résultats de la prochaine échéance électorale… Les migrants, , continueront à être sacrifiés

sur l’autel des calculs de la politique



Nadia K.