Destitution du président Trump : La motion, rejetée par les sénateurs

Une motion appelant à destituer le président américain Donald Trump, invoquée en raison de propos «racistes» contre quatre élues démocrates issues de minorités, a été rejetée mercredi dernier à la Chambre des représentants, malgré le soutien de près de 100 parlementaires. Le vote de la Chambre, avec 332 contre et 95 pour, a rejeté la motion, illustrant une division profonde sur cette question de la destitution de M. Trump chez les démocrates, en particulier suite à ses violents tweets à tonalité "raciste" contre des parlementaires progressistes, provoquant un tollé général des deux côtés de l'allée. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a tenté de persuader les élus démocrates que la destitution de M. Trump n'était pas la meilleure stratégie, mais en vain. Le locataire de la Maison Blanche avait conseillé dimanche à quatre élues démocrates issues de minorités de «retourner» dans les «endroits d'où elles viennent», avant de les accuser de «détester les Etats-Unis. Ces commentaires ont suscité des protestations de l'ensemble du Parti démocrate, et de nombreux élus républicains les ont également jugés inappropriés.

La Chambre des représentants a adopté mardi soir une motion condamnant des propos «racistes de

M. Trump, avec quatre républicains apportant leur soutien aux démocrates. Selon le centre d'études américain Pew Research Center, il y a actuellement 52 membres à la Chambre et 16 au Sénat qui sont des immigrants ou des enfants d'immigrés. La plupart d'entre eux sont des démocrates.