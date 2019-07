Station de dessalement d’El-Hilal à Aïn Témouchent : Renforcement des capacités

Une enveloppe de 3 millions de dollars a été débloquée pour renforcer les capacités de production de la station de dessalement située sur la plage El-Hilal, avec 20.000 mètres cubes d’eau supplémentaires, a-t-on appris du président-directeur général de l’entreprise «Beni Saf Water Company», qui gère cette station.

«L’extension de cette station vise à réduire le problème d'arrêt technique et à maintenir la production à 200.000 m3/jour à longueur d’année», a souligné José Minguillon Fouteza, en marge de la mise en exploitation du parc d’attractions et de loisirs réalisé par son entreprise sur la plage. «Les travaux seront lancés dans un mois et réceptionnés dans un délai de neuf mois», a fait savoir le PDG de «Beni Saf Water Company», qui occupe aussi le poste de représentant de la société «Cobra» au Maghreb.

M. Minguillon a également indiqué que la préparation du projet d’équipement de la station de dessalement de l’eau de mer d’El-Hilal en technologies, pour être la première du genre au niveau national à fonctionner en énergie renouvelable, vise à rationaliser la consommation énergétique surtout dans le domaine de l’électricité. Le même responsable a réitéré son intérêt pour la promotion de la formation, soulignant que plusieurs conventions de coopération lient son entreprise à l’université d’Oran, au centre universitaire d'Aïn Témouchent et aux universités espagnoles pour la promotion de la recherche scientifique et des domaines de coopération.

La station de dessalement de l’eau de mer de la plage d’El-Hilal dispose d’un centre de formation qui a accueilli, cette année, 15 étudiants en master qui seront accompagnés dans le domaine de leurs recherches pratiques et thèses sur l’eau et le dessalement de l’eau de mer, a-t-il indiqué. À propos du parc d’attraction et de loisirs réalisé par l’entreprise «Beni Saf Water Company», à titre de don à la commune de Sidi Benadda (Aïn Témouchent), le même responsable a souligné que cette infrastructure intervient dans le cadre de la promotion des moyens de coopération au service de la population locale et les invités de la wilaya dont les estivants.

José Minguillon a fait savoir que ce parc est le deuxième du genre à être réalisé à Aïn Témouchent après celui concrétisé par cette société à proximité de la Direction de l’environnement, au chef-lieu de wilaya. La cérémonie de mise en service de ce parc a été marquée par la présence des autorités, de représentants de plusieurs associations environnementales et touristiques et du consul général d’Espagne à Oran, Alvaro Vermoet Hidalgo.