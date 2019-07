Croissant-rouge algérien : Formation de plus de 2.000 secouristes

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a formé, dans la wilaya d’Oran, plus de 2.000 personnes de différents âges et couches sociales aux premiers secours, a-t-on appris mardi dernier du chef du comité de wilaya du CRA, Larbi Benmoussa. Le même responsable a indiqué, en marge de la cérémonie de sortie de secouristes organisée à la bibliothèque régionale (ex-Cathédrale), que le CRA a formé à Oran plus de 2.000 personnes aux premiers secours depuis 2016 dont des étudiants, des travailleurs, des médecins et des femmes aux foyers. Des travailleurs de 20 entreprises économiques et industrielles d’Oran ont bénéficié d’une formation aux premiers secours dont le groupe Sonatrach qui compte plus de 100 secouristes, a ajouté M. Benmoussa. Le comité de wilaya du CRA œuvre à élargir l’opération par la formation d’un secouriste par famille, selon la même source, qui a noté que le CRA œuvre à créer des branches au niveau des communes pour diffuser la culture de secourisme dans la société. La cérémonie de sortie s’est déroulée en présence de représentants des directions de la sûreté, de la protection civile, de l’action sociale et des bénévoles et a été marquée par la remise de diplômes à 62 secouristes qui ont suivi dernièrement une formation aux premiers secours supervisée par des médecins du Croissant-rouge algérien d’Oran.