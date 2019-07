Protection civile : Plus de 13.000 interventions à Mostaganem

Les éléments de la Protection civile de la wilaya de Mostaganem ont effectué, durant le premier semestre de l’année 2019, plus de 13.000 interventions, a-t-on appris hier auprès de ce corps d’intervention et de secours. Le bilan établi par cette direction pour la période du premier semestre 2019, fait état de 13.660 interventions assurées dans les différents domaines, dont les secours, l’évacuation sanitaire des malades et des décès. Dans ce cadre, les unités de la Protection civile ont porté secours et évacué 7.890 blessés et malades vers les centres de santé et hôpitaux et déposé 8 dépouilles mortelles au niveau des différentes morgues. Le bilan fait état également de 1.112 interventions de secours et sauvetage dans 697 accidents de la route ayant causé 12 décès et 791 blessés. Par ailleurs, le nombre d’accidents de la circulation causés par les motocyclistes a connu une hausse durant la même période, soit deux morts et 160 blessés graves dans certains cas. Dans le cadre du dispositif de lutte contre les feux, 873 interventions pour éteindre 820 feux domestiques, industriels et autres touchant des récoltes agricoles et des forêts ont été enregistrées. Un mort et 26 blessés par brûlures ont été signalé, a-t-on indiqué. Lors de la même période, 3.962 interventions ont été enregistrées dans le cadre des différentes actions, dont 322 opérations de secourisme et sauvetage de personnes en danger, 60 autres de transport de personnes décédées vers différentes morgues des hôpitaux.

La Protection civile de la wilaya de Mostaganem dispose, en plus de l’unité du port commercial, et des unités marines de Salamandre et de la Mactâa, d’équipes de sauvetage, de plongeurs, d’une brigade cynotechnique et d’une brigade mobile de lutte contre les feux de forêt et des récoltes, a-t-on rappelé.