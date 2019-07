Ecoles de police de Mila, Sétif et Tébessa : Sortie de promotions de 692 agents

Une cérémonie commune de sortie de promotion de 692 agents des écoles de police des wilayas de Mila, Sétif et Tébessa a été organisée hier à l’Ecole de police de Mila. La cérémonie de ces trois promotions (296 agents de police de l’école de Mila, 202 agents de l’école de Tébessa et 194 agents de police de l’école de Sétif) a été présidée par l’inspecteur général de la sûreté nationale, le contrôleur de police Djamel Ben Derradji, représentant du directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) en présence des autorités locales. Ces promotions ont été baptisées au nom du martyr du devoir national, agent de police «Ali Bouara» de la localité Oued Ndja (Mila) assassiné en avril 1993 à Ain Taya (Alger) dans un attentat terroriste ciblant une brigade de police dont il faisait partie. La famille du défunt a été honorée à cette occasion. Le directeur de l’Ecole de police de Mila, Rachid Bouachi, a indiqué à cette occasion que les 692 agents de ces promotions avaient reçu des formations théoriques et pratiques dans diverses spécialités de droits et professionnelles appuyées par un stage de terrain durant 12 mois. Il a ajouté qu’un nombre important des stagiaires de ces promotions ont un niveau universitaire et peuvent accéder à des grades supérieurs à condition de répondre à des procédures et critères spécifiques.

Des exhibitions dans les techniques du self-défense, de combat et de tir au pistolet automatique et autres arts martiaux ont été organisées lors de cette cérémonie, marquée également par la simulation d’une opération déjouée de kidnapping d’un enfant.