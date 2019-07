Khenchela : Un employé d’une compagnie d’assurances arrêté

Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la sûreté de la wilaya de Khenchela ont arrêté un employé d’une compagnie d’assurance privée en flagrant délit de corruption et sollicitation d’indus privilèges, a-t-on appris lundi dernier de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Selon la même source, l’arrestation a eu lieu après qu’un citoyen eut porté plainte contre un employé d’une compagnie d’assurance privée qui lui avait demandé une somme de 70.000 dinars pour lui accorder l’indemnisation d’un sinistre de véhicule automobile estimée à plus de 800.000 dinars. Un plan a été mis au point par les éléments de la BRI qui a permis d’arrêter l’employé indélicat alors qu’il était sur le point d’empocher la somme convenue de la part de la victime dans un café de la route d’El Aizar au chef-lieu de wilaya, a ajouté la même source. Ils ont par la suite procédé à la saisie de ladite somme et au transfert du mis en cause au siège de la BRI afin de poursuivre les mesures pénales prévues en pareil cas. Le mis en cause a été présenté au procureur de la République près le tribunal de Khenchela puis au juge d’instruction de la deuxième chambre qui a ordonnée sa mise sous mandat de dépôt pour «corruption et sollicitation d’indus privilégie dans le cadre de l’exercice d’activités professionnelles».