Terres agricoles non exploitées : Restitution de plusieurs hectares à M’sila et Ouargla

Au moins 300 hectares de terres agricoles non exploitées ont été restituées au cours des deux derniers mois à M’sila, a-t-on annoncé hier à la wilaya. L’opération de restitution a été concrétisée à l’issue de l’annulation de 122 décisions d’exploitation des terres agricoles, attribuées aux bénéficiaires dans le cadre de l’accès à la propriété foncière, a-t-on précisé.

Les décisions de l’annulation sont motivées par l’abandon et la non-exploitation des terres agricoles et le non-respect du dispositif dans le cadre duquel elles sont attribuées aux bénéficiaires, a-t-on expliqué. La wilaya de M’sila continue l’opération d’assainissement du dossier du foncier agricole afin d’attribuer les terres agricoles aux «vrais exploitants», a-t-on souligné, rappelant que 311 arrêtés de concessions ont été livrés aux exploitants. En outre, pas moins de 144 titres de concession agricole de plus de 10 hectares chacune ont été annulés depuis 2015 dans la wilaya d’Ouargla, dans le cadre de l’assainissement du foncier agricole, a-t-on appris du bureau local de l’Office national des terres agricoles (ONTA).

Cette opération d’assainissement, qui se poursuit, a ciblé des superficies agricoles attribuées au niveau des communes de Hassi Messaoud, Hassi Benabdallah, Ain El-Beida, El Hedjira, El Alia et N’goussa, où sont concentrées les surfaces dédiées aux cultures stratégiques, a-t-on précisé. Une surface globale de 26.331 ha a été ainsi récupérée à travers la wilaya d’Ouargla et retirée à des investisseurs n’ayant entrepris aucune initiative, après plus d’une année, concernant l’exploitation de ces surfaces agricoles. Plus de 200 dossiers de bénéficiaires des titres de la concession agricole ont été examinés durant cette période par la commission de wilaya chargée du suivi des projets d’investissement agricole, qui travaille en toute transparence pour atteindre les objectifs escomptés, a-t-on signalé à la direction des Domaines d’Ouargla.

Les terres récupérées seront réattribuées, selon des normes précises, aux promoteurs armés d’une volonté d’exploitation de ces terres, en vue d’éviter d’éventuels cas de défaillance, a-t-on souligné.