Nouvelle aérogare d’Alger : Un léger « manque » d’organisation

De nombreux usagers de la nouvelle aérogare d'Alger, en service depuis fin avril, se disent «impressionnés» par la beauté et l'immensité de l'infrastructure, mais déplorent un léger «manque» d'organisation et d'information, à l'origine d’une perte de temps précieux.

Approchés par l'APS, des usagers de ce qui est appelé désormais l'«Aérogare ouest» de l'Aéroport international Houari-Boumediène, ont recommandé le renforcement de la signalisation (panneaux, indications de lieux et de services...) et de bureaux de renseignement, censés les aider à se retrouver dans une construction, flambant neuf, étalée sur plus de 200.000 m2. Ils demandent également une présence humaine plus accrue, car beaucoup d'entre eux se disent peu familiers avec le «tout automatique». «C'est complètement différent de l'ancien aéroport. ça a chamboulé nos habitudes, en commençant par l'entrée du parking jusqu'à l'embarquement. Il faut plus d'agents et un système de signalisation simplifié et généralisé pour nous orienter», a estimé Nasreddine, un voyageur algérien qui s'apprêtait à prendre son vol pour Montréal. «J'ai mis un temps fou pour emprunter l'ascenseur conduisant au hall des départs pendant que des agents d'entretien s'en servaient pour acheminer des caddies. Entre-temps, une file d'attente interminable, s'est amassée. C'était fatiguant...!», a témoigné, Nora, une sexagénaire d'origine tunisienne, en partance vers Francfort.

Cette passagère, qui s'est dit «désorientée», dénonce le fait que «personne n'est là pour nous montrer les accès, l'endroit des caddies et autres. Ce n'est pas évident de trouver tout ça par soi-même, surtout pour des personnes âgées». Au hall des départs de l'aérogare, une autre doléance est émise. Il s'agit, selon des usagers, de «restreinte» de services et de «manque» de commodités, sachant que même les bancs publics font défaut à cet espace, contraignant les voyageurs et leurs accompagnateurs à «faire le pied de grue» durant les enregistrements, pouvant durer des heures suite au retard de vol. «Il n'y a aucun endroit pour s'asseoir. On n'a même pas pensé aux personnes âgées, aux malades et aux femmes enceintes ! Regardez-les (les voyageurs) en train de se reposer sur leurs bagages, c'est honteux !», s’est exclamé Abdelkader, venu accompagner son fils qui partait en vacances à l'étranger.

Par dépit, nombreux sont ceux qui se réfugient à la cafétéria, même si les prix ne sont pas à la portée de tous.

«Mais au moins là (cafétéria) on peut s'asseoir et profiter pour recharger la batterie de son smartphone ou laptop», a estimé Akram, un jeune émigré qui voyage souvent entre l'Algérie et la France. Des lacunes sont également constatées au parking de l'aérogare. Le manque de panneaux de signalisation et la rareté d'agents de l'ordre, figurent en tête de liste. Cette «anarchie» pousse certains à stationner n'importe où et n'importe comment, à la limite de l'incivisme. Venue récupérer des parents, Nassima dénonce le manque de panneaux : «J'ai fait plusieurs fois le tour pour accéder au parking. Il n'y a pas assez d'indications. Celles qui existent induisent les conducteurs en erreur. Les gens ne savent pas où aller».

Ce «désordre» a créé des bouchons sur les accès de l'aéroport, notamment durant les horaires de pointe, selon cette usagère, qui réclame l'amélioration de la signalétique pour un gain de temps.

En sus, les automobilistes doivent payer leur stationnement via des caisses automatiques. Et, là aussi, le manque d'information génère la «confusion» et le «désagrément», a souligné Abdelkrim, un chauffeur de taxi habitué des lieux. «Personne ne nous a dit que ça se passe ici (devant les caisses automatiques). J'ai laissé mon ticket dans la voiture, je dois donc revenir pour le récupérer pour pouvoir le payer et sortir du parking après l'avoir valider dans l'appareil, alors qu'à l'ancien aérogare, le paiement se faisait directement chez l'agent à la sortie du parking», a-t-il expliqué. A noter que des agents de l'aéroport ont été mis aux services des usagers devant les caisses automatiques pour les aider à effectuer le paiement, en cas de difficulté.

Toutefois, les voyageurs rencontrés ont affiché, pour la plupart leur satisfaction quant à la conception et l'architecture de cette aérogare. «C'est très beau à voir. J'ai énormément voyagé à travers le monde et je peux confirmer, sans hésitation, qu'il est (nouvelle aérogare) parmi les meilleurs», a indiqué Madjid.

L'épouse de ce dernier, Nadjat, trouve, quant à elle, l'infrastructure «très propre et bien illuminée avec une climatisation parfaite». Pour rappel, environ 4,5 millions de passagers par an sont transférés du Terminal 1 vers la nouvelle aérogare. Il s'agit des voyageurs d'Air Algérie et de Tassili Airlines et des compagnies européennes et américaines, alors que les compagnies arabes et turques sont restées au Terminal 1. La nouvelle aérogare est dotée de 120 banques d'enregistrement, 12 tapis bagages, 54 ascenseurs, 37 escaliers mécaniques, 9 tapis roulants et 21 passerelles. Elle comprend également 42 postes de stationnement pour avions, 2 postes stations pour avion gros-porteurs A380 et 16 groupes électrogènes, qui se déclenchent automatiquement en cas de coupure électrique, ainsi que des dizaines de locaux commerciaux et de services et un parking de 4.200 places.

A proximité de l'Aérogare Ouest, un hôtel 4 étoiles, totalisant 400 chambres, a été également mis en service.