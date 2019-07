Ouargla : La santé scolaire au programme

Pas moins de 198.951 élèves scolarisés, tous paliers confondus, bénéficieront, dans la wilaya d’Ouargla, des prestations de la santé scolaire, cette année (2019/2020), a-t-on appris de la Direction locale de l’éducation (DE). Pour ce faire, 23 Unités de dépistage et de suivi (UDS) sont mobilisées au niveau de la wilaya, pour assurer des prestations médicales périodiques, par un corps médical et paramédical exerçant à plein temps et à temps partiel, et composé de 109 personnes, dont 25 médecins généralistes, 15 chirurgiens-dentistes, 29 psychologues et 40 paramédicaux, a précisé le chef de service des affaires sociales et de la santé scolaire, Lahcen Zitouni. Plus de 58.000 élèves avaient bénéficié, la saison dernière, de consultations médicales ayant donné lieu au dépistage de certains cas de maladies chroniques, dont des maladies cardiaques, l’épilepsie et des troubles psychologiques, qui ont bénéficié ensuite d’un suivi médical spécialisé, a-t-il ajouté.

Selon le même responsable, ces UDS s’emploient à intervenir en cas d’apparition d’épidémie en milieu scolaire, en vue de l’éradiquer. Les actions de solidarité, initiées la saison dernière par les services de la wilaya, ont porté sur la remise de 3 fauteuils roulants à des élèves aux besoins spécifiques, en plus de la distribution de 667 lunettes médicales au profit d’élèves issus de familles nécessiteuses, a-t-il aussi fait savoir. Pour M. Zitouni, l’accroissement du nombre d’élèves d’une année à une autre requiert le déploiement de nouvelles UDS, bien encadrées et équipées, pour une meilleure prise en charge des élèves des différents établissements scolaires de la wilaya. Ces structures seront consolidées prochainement par l’ouverture de huit nouvelles UDS dans différentes régions de la wilaya, en vue de rapprocher les prestations de ce type de structures des établissements éducatifs.