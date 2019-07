Revue nationale volontaire sur la mise en œuvre des ODD : Présentée par l’Algérie à New York

La Revue nationale volontaire sur la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) en Algérie a été présentée mardi dernier à New York, dans son segment ministériel du Forum politique de haut niveau pour le développement durable du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC). Le rapport qui a été présenté par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Rachid Bladhane, dresse un diagnostic des politiques publiques de l'Algérie et met en relief leur alignement avec les ODD, notamment en matière de développement social.

Ce document met aussi en relief les défis que devra relever l'Algérie dans le domaine de la diversification économique et de l'adaptation aux répercussions des changements climatiques de même que l'impératif de la mobilisation des ressources financières pour maintenir et consolider les acquis capitalisés. Le rapport a en outre suscité un «grand intérêt des autres délégations, qui se sont félicitées de la transparence et du réalisme affichés par l'Algérie», témoignant ainsi de «son engagement pour prendre en charge de manière efficiente les défis identifiés», a-t-on expliqué au ministère des Affaires étrangères. Les délégations se sont également intéressées au processus inclusif de consultations mené par l'Algérie dans la préparation de sa revue, qui a impliqué toutes les parties prenantes à savoir, la société civile, les élus, la communauté scientifique et académique et le secteur privé.



Le chef de l’ONU souligne « l’impératif d’inclusion » pour le développement durable



Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a déclaré que «le développement n'est pas durable s'il n'est pas équitable et inclusif» lors du forum politique de haut-niveau pour le développement durable, qui se tient au siège de l'ONU à New York. L'inclusion, l'autonomisation et l'égalité sont au cœur des ODD, les 17 objectifs de développement durable qui visent à ne laisser personne de côté. Mais «quatre ans après leur adoption, la situation mondiale est troublante», a rappelé le chef de l'ONU. «Malgré les progrès réalisés, nous ne sommes pas encore sur la bonne voie», a-t-il déclaré.

Les inégalités entre pays et au sein des pays restent à des niveaux alarmants. Le chômage a baissé au niveau mondial, mais les salaires stagnent. Et aucun pays n'est sur la bonne voie pour atteindre l'égalité des sexes d'ici 2030. Des résultats mitigés qui, selon M. Guterres, montrent la nécessite de déployer plus d'efforts. Il a appelé à augmenter les investissements dans les ODD, à faire progresser l'action en faveur du climat, et à accélérer la mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations, tout en ne perdant de vue que le «développement durable est intrinsèquement lié aux droits de l'homme et à la prévention des conflits».