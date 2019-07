Tizi Ouzou : Plus de 700.000 estivants sur les plages

Les huit plages autorisées à la baignade dans la wilaya de Tizi-Ouzou ont enregistré depuis l’ouverture de la saison estivale jusqu’au 15 juillet courant un taux de fréquentation de près de 710.000 estivants, selon un bilan rendu public hier par la direction locale de la protection civile. Le nombre d’estivants ayant choisi l’une de ces huit plages autorisées à la baignade à travers les communes balnéaires de Tigzirt, Iflissen, Mizrana, Azeffoun et Ait Chaffaa a été de l’ordre de 236.450 pour tout le mois de juin écoulé. Du premier au quinze du mois courant, ce nombre a dépassé le double de ce qui a été enregistré tout au long du mois dernier en atteignant 472.700 estivants, selon ce même bilan. Concernant les interventions des éléments de la protection civile durant le mois de juin écoulé, celles-ci sont de l’ordre de 117 interventions ayant permis de sauver d’un danger réel 26 personnes en situation de détresse, de soigner sur place 80 autres et d’évacuer 08 autres personnes. S’agissant des noyades mortelles, les mêmes services ont déploré durant la même période la perte de trois jeunes originaires de Yakouren au niveau de la plage autorisée à la baignade Le petit Paradis, à Ait Chaffaâ.

Aucune noyade mortelle n’a été enregistrée à travers les autres plages non autorisées à la baignade durant la période indiquée, a précisé la même source. Pour la période allant du 1er au 15 juillet courant, les mêmes services ont effectué 190 interventions qui se sont soldées par le sauvetage d’un danger réel de 17 personnes, des soins à pas moins de 157 personnes et l’évacuation de 16 autres. Aucune noyade mortelle n’a été déplorée durant cette période au niveau de toutes les plages de la wilaya, selon ce même bilan.

Bel. Adrar