Canicule au Sud Jusqu’à demain

La canicule persistera sur le sud du pays jusqu'à vendredi soir, avec des températures qui dépasseront localement les 48° C, selon un bulletin météorologique spécial (BMS), émis, hier, par les services de l'Office national de la météorologie. Des températures caniculaires continueront de dépasser localement les 48° C sur Adrar et le Nord de Tamanrasset jusqu'à vendredi à 21h00, précise la même source. Pour plus de précisions, l'office invite à consulter la carte de vigilance sur le site de Météo Algérie (www.meteo.dz).