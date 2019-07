Climatiseur : Un luxe, dites-vous ?

Comme chaque été, le climatiseur occupe une place de choix chez soi. Il fait même l’objet de toutes les convoitises en ce mois de juillet, marqué par des pics de températures très fréquents.

Les machines à adoucir «l’air» est très active de jour comme de nuit. Impossible d’observer un temps d’arrêt avec ces vagues de chaleur qui sévissent dans toutes les régions du pays. Le confort nécessaire gagne du terrain, c’est un fait, au point de ne plus pouvoir s’en passer ne serait-ce qu’un instant. Les compteurs d’électricité, sous la charge, disjonctent. Les services de la société nationale d’électricité et de gaz sont, chaque été, mis à rude épreuve avec des besoins explosifs. Une forte croissance de la demande en énergie électrique est d’ailleurs remarquée depuis le début du mois en cours. Pour la seule journée du 7 juillet, une hausse de 10% est enregistrée par rapport à l’année 2018. Sonelgaz va plus loin pour affirmer que l’on assiste à une évolution significative en termes de demande le jour par rapport à la nuit. Un phénomène nouveau qui n’existe nul part ailleurs. Les changements climatiques, en effet, ou plutôt leurs conséquences, perceptibles ces dernières années, ont fait ainsi du climatiseur un produit irremplaçable et unique en son genre. Il s’introduit désormais dans tous les foyers et dans toutes les régions du pays lesquels se mettent en mode « ON », histoire de se rafraîchir. Ce dernier se place en tête du peloton par rapport aux autres produits vendus durant la saison estivale. Ce type de commerce est, ainsi, des plus florissants et des plus lucratifs, cela va de soi. Le mercure qui affiche la couleur cet été fait booster, une fois de plus, les ventes de la machine miraculeuse et salvatrice pour tous les membres de la famille qui créent leur propre éden, quitte à débourser une fortune pour s’offrir ce plaisir. Dire, de nos jours, que le climatiseur n’est pas nécessaire est carrément insensé. C’est carrément un luxe nécessaire qui fait tout simplement du chez soi un endroit où il fait bon vivre. Certes, l’effet du changement des températures entre l’intérieur et l’extérieur, donc le chaud et le froid, risque de couter cher aux personnes à l’immunité fragile, il ne demeure pas néanmoins que se passer de cet objet est à écarter. Le nombre de ventes des climatiseurs et les lourdes factures d’électricité de la saison estivale ne peuvent que renseigner suer l’importance de celui-ci qui n’est plus, il faut l’avouer, un simple décor, encore moins un produit destiné à une certaine catégorie.

Samia D.