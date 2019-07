Concours Cheikh Abdelhamid Ben badis : Les lauréats récompensés

Les lauréats du concours pluridisciplinaire «Cheikh Abdelhamid Ben Badis» de l’année 2018, ont été récompensés lors d’une cérémonie organisée lundi au siège de la wilaya de Constantine. Le président du comité d’évaluation des travaux, Rabah Doub, a rappelé à cette occasion que ce concours vise à promouvoir les meilleures œuvres, mettant en relief les dimensions intellectuelles, culturelles de la wilaya de Constantine, précisant que les deux premiers prix de cette 11e édition sont un chèque de 150.000 et 100.000 DA. Il a ainsi fait savoir que trois thématiques ont été retenues pour cette édition, à savoir la littérature (poésie, le récit, roman ou pièce de théâtre), l’urbanisme constantinois et l’œuvre de l’imam Abdelhamid Ben Badis. Il est à noter que seules les œuvres inédites peuvent prétendre au prix cheikh Ben Badis. Les travaux des lauréats seront gardés dans le bureau de l’APW et seront mis à la disposition des gens de culture et des étudiants pour la consultation.