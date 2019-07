Exposition de peintureS, d’aïcha Khodja Semmar : Les couleurs de la passion

La galerie Ezzou’Art de Bab Ezzouar, à Alger, propose, aux passionnés des arts plastiques, une authentique exposition de peintures, de l’artiste Aïcha Khodja Semmar, et dans laquelle la passion est le mot d’ordre.

Se poursuivant jusqu’au 24 Juillet, l’exposition propose une dizaine de tableaux abordant plusieurs sujets relatifs à la passion et à la célébration de la vie.

Dans un style figuratif quasi-proche du réel, Aicha Khodja Semmar emmène le visiteur dans un voyage de couleurs et de saveurs à la découverte de son propre univers. La silhouette du corps prend une place prépondérante avec laquelle elle ajoute des couleurs chatoyantes pour clamer ses émotions. La mer est présente en force à travers des bleus azur et des couchers de soleil, sans oublier le pêcheur et sa guitare, la virtuose du violoncelle, la touriste au chapeau de paille ainsi que des œuvres où l’ocre et le jaune prennent le dessus sur la couleur bleue qu’elle utilise beaucoup. Née en 1957 à Alger, enseignante retraitée, artiste plasticienne autodidacte, enfant, le dessin était pour elle un loisir et un moyen de détente à travers lequel elle pouvait s’évader et rêver.

Le crayon la faisait voyager dans un monde merveilleux tout en laissant son imagination flotter avec un beau mélange de couleurs ensorcelantes, et depuis, la peinture ne l’a jamais quittée. Elle a eu la grande chance de partager ce don avec ses élèves jusqu’à la retraite, où ses ailes artistiques se sont déployées pour aller encore plus haut dans le monde artistique. Son parcours débutera en 2011, où elle a suivi une formation de peinture sur soie. De 2012 à 2017, elle s’inscrit à l’association des beaux-arts où elle a eu l’occasion de participer à plusieurs expositions collectives (musée Bastion, musée Mustapha-Pacha, centre culturel Mouloud-Maâmeri et d’autres). Les techniques qu’elle utilise sont la peinture à l’huile, peinture à l’acrylique et l’aquarelle. Ses œuvres sont inspirées de photos, de paysages naturels et même de toiles de peintres connus ou inconnus. son but est de peindre un sujet qui l’inspire et qui éveille en elle une profonde émotion.

Kader Bentounès