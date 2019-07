Achat de missiles S-400 par la Turquie : Trump baisse le ton

Le président américain, Donald Trump, a baissé mardi dernier le ton à l'endroit de Ankara et insisté sur les «bonnes relations» entre Washington et Ankara, et ce, en dépit des premières livraisons de missiles S-400 russes contre lesquelles il s'est opposé longtemps.

«Honnêtement, c'est une situation très complexe», a lancé M. Trump, s'empêchant de critiquer l'attitude d'Ankara dans ce dossier très sensible. «Ils (les Turcs) sont dans une situation très difficile», a estimé le locataire de la Maison Blanche. Le Congrès américain a voté plusieurs résolutions enjoignant à l'exécutif d'imposer des sanctions à la Turquie si elle ne renonçait pas aux missiles russes.

Le Pentagone avait officiellement lancé début juin un ultimatum à Ankara, lui donnant jusqu'au 31 juillet pour renoncer aux missiles russes, sous peine d'être totalement exclu du programme F-35 auquel la Turquie participe. Washington juge qu'il existe un risque que les S-400 puissent permettre à la Russie de percer les secrets technologiques du nouvel avion furtif américain F-35, dont la Turquie veut aussi se doter. Selon Donald Trump, c'est son prédécesseur démocrate Barack Obama qui est responsable de la situation actuelle.

«L'administration Obama ne voulait pas leur vendre des missiles Patriot (...). Cela a duré très longtemps», a-t-il avancé, affirmant que lorsque la Maison Blanche avait changé d'avis, «la Turquie avait déjà signé avec la Russie et payé beaucoup d'argent». «Nous travaillons sur le dossier, nous verrons», a conclu M. Trump, sur un ton évasif.