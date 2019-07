Malgré la mise en garde de Pyongyang : Les Etats-Unis souhaitent la poursuite du dialogue

Les Etats-Unis ont indiqué mardi qu'ils espéraient que les discussions sur la dénucléarisation de la Corée du Nord reprennent comme prévu, malgré l'avertissement de Pyongyang que celles-ci seraient affectées par les exercices militaires conjoints entre Washington et Séoul le mois prochain. Le département d'Etat américain s'est dit optimiste concernant la promesse faite au président Donald Trump par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un lors de leur sommet au Vietnam en février, puis durant leur rencontre dans la Zone démilitarisée entre les deux Corées le 30 juin. «Nous aimerions que personne n'essaie de bloquer, au sein de leur gouvernement ou du nôtre, la capacité du président Trump et du président Kim à faire des progrès concernant les promesses qu'ils se sont faites l'un à l'autre au Vietnam", a déclaré la porte-parole du département d'Etat, Morgan Ortagus. «Nous attendons bien entendu avec impatience la reprise de ces négociations, et nous espérons toujours discuter afin de pouvoir réaliser des progrès», a-t-elle ajouté. Elle a refusé de commenter davantage l'avertissement émis mardi par la Corée du Nord, qui s'insurge des manoeuvres militaires conjointes entre les Etats-Unis et la Corée du Sud prévues au mois d'août, et que Pyongyang voit comme la répétition de l'invasion de son territoire. La Corée du Nord attend de voir «ce que feront les Etats-Unis» avant d'arrêter sa décision sur les pourparlers, avait déclaré plus tôt un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, cité par l'agence officielle KCNA.

Renvoyant vers le Pentagone, Mme Ortagus a malgré tout semblé minimiser cette mise en garde, affirmant qu'elle provenait «d'une personne au sein du ministère des Affaires étrangères». La porte-parole a également refusé de donner une date pour les futurs pourparlers entre les deux pays. Le représentant spécial américain pour la Corée du Nord, Stephan Biegun, «va continuer à faire des progrès en coulissesé, a-t-elle assuré.