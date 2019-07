Gianni Infantino, président de la FIFA : « L’Algérie est une grande équipe »

Le président de la Fédération internationale de football (Fifa), Gianni Infantino, n’a pas tari d’éloges sur la sélection algérienne, qualifiée pour la finale de la CAN-2019, prévue vendredi face au Sénégal au stade international du Caire (20h).

«C’est une grande équipe, elle est en finale. Félicitations à l’Algérie, mais au Sénégal aussi. Bonne chance à tout le monde, surtout à l’arbitre (rires)», a résumé Infantino, dans une brève déclaration accordée à la presse, en présence de l'APS, hier au Caire.

L'équipe nationale a réalisé jusque-là un parcours sans-faute, remportant l'ensemble de ses six matchs disputés depuis le début de la compétition.

Les Verts se sont qualifiés pour la finale en dominant le Nigeria (2-1), grâce notamment à un but inscrit dans le temps additionnel par Riyad Mahrez.

Le président de l’instance mondiale a rejoint la capitale égyptienne pour assister d’abord au match de classement pour la troisième place entre la Tunisie et le Nigeria, puis à la finale.

En marge de sa visite, le président de la Fifa rencontrera des présidents de fédérations nationales et assistera aux travaux de l’assemblée ordinaire de la Confédération africaine (CAF).

La Fifa a décidé de mettre sous tutelle la CAF à partir du 1er août prochain. La secrétaire générale de la Fifa, la Sénégalaise Fatma Samoura, a été désignée en tant que déléguée-générale de la Fifa pour l’Afrique, avec la mission de mener un audit général de la CAF, confrontée à des problèmes depuis quelques mois.