CAN-2019, Sénégal - Algérie : Mané - Mahrez, duel à distance pour le Ballon d’or africain

Considérés comme les joueurs les plus en vue de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 de football, l’ailier droit algérien Riyad Mahrez et l’attaquant sénégalais Sadio Mané vont se livrer demain un duel à distance pour le Ballon d’or africain.

Les deux joueurs, qui ont pu porter leurs équipes au dernier stade de cette 32e édition, ont réussi jusque-là un parcours à la hauteur de leur talent, parvenant chacun à marquer 3 buts depuis le début du tournoi. En l’absence de l’ailier égyptien et star de Liverpool, Mohamed Salah, éliminé sans gloire avec les Pharaons en 8e de finale par l’Afrique du Sud (1-0), Mahrez et Sané sont bien là pour relever leur dernier défi, celui de mener leurs pays au sacre final et surtout franchir un pas décisif pour s’adjuger le Ballon d’or africain 2019 de la CAF sur le plan personnel. Sadio Mané partira jusque-là favori, grâce à la Ligue des champions d’Europe remportée sous les couleurs des «Reds» de Liverpool, mais également son titre de co-meilleur buteur de la Premier League anglaise, remporté conjointement avec son coéquipier en club Mohamed Salah et l’attaquant gabonais d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, avec 22 buts chacun.



Une finale pour départager les deux cracks



L’enfant terrible de Sédhiou (sud-ouest du Sénégal) a également reçu le prix du «Onze d’Or 2019», récompensant le meilleur joueur en Europe, décerné par le magazine français Onze Mondial. Il devient le premier joueur africain à recevoir cette distinction depuis l’Ivoirien Didier Drogba en 2004. Seuls le Libérien Georges Weah (en 1995) et Drogba avaient réussi cette prouesse parmi les joueurs du continent africain. Ayant accompli une saison mi-figue mi-raisin sous le maillot de Manchester City (Premier League), avec toutefois un bilan de 12 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues, Mahrez est en train de réussir «sa» CAN de la plus belle des manières, parvenant à signer 3 réalisations, dont celle en demi-finales face au Nigeria (2-1) qui vaut son pesant d’or. «C'est le but le plus important de ma carrière depuis que j’ai rejoint la sélection», a-t-il tranché. Vainqueur du triplé national (Premier League-Coupe d’Angleterre-Coupe de la Ligue) avec les «Cityzens», Mahrez, vainqueur du Ballon d’or africain 2016, aura une belle occasion de faire basculer la balance en sa faveur, en cas de victoire finale vendredi face aux «Lions de la Teranga». Outre l’enjeu d’un titre pour deux pays qui reviennent au-devant de la scène continentale, Mahrez et Mané vont disputer la «belle» dans la course au Ballon d’or, dont l’heureux élu sera connu en janvier 2020.



Mahrez marque le 100e but du tournoi



L'international algérien Riyad Mahrez a inscrit contre le Nigeria (2-1) en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 disputée dimanche dernier au stade International du Caire, le 100e but du tournoi. Le premier tour qui a pris fin le 2 juillet, avec la désignation des seize sélections qualifiées aux 8es de finale, avait enregistré un total de 68 buts inscrits en 36 matchs. 27 des 68 buts ont été marqués, lors de la première journée qui a débuté le 22 juin, contre 16 durant la deuxième journée, disputé du 26 au 30 juin, et 25 lors de la troisième et ultime journée (30 juin-2 juillet).

Le groupe C, dans lequel se trouvaient l'Algérie, le Sénégal, le Kenya et la Tanzanie, était le plus prolifique avec 16 buts, suivi du groupe A (Égypte, Ouganda, RD Congo et Zimbabwe), avec 13 buts, le groupe B (Madagascar, Nigeria, Guinée et Burundi) a enregistré la marque de 12 buts. Avec 10 buts inscrits, les groupes D (Maroc, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud et Namibie) et E (Mali, Tunisie, Angola et Mauritanie) ont terminé le 1er tour à égalité (10 buts), tandis que le dernier groupe F, composé du Cameroun, Ghana, Bénin et Guinée-Bissau) a fini avec 8 buts. En plus des soixante-huit buts inscrits au premier tour, dix-neuf autres sont marqués au tour des 8es de finale, neuf au tour suivant (quarts) et quatre seulement, lors des deux demi-finales, soit un total de 100 buts en 50 matchs. Sur le plan de l'attaque, l'Algérie possède la meilleure attaque avec 12 buts marqués et la deuxième meilleure défense (2 buts encaissés). Durant les 50 matchs, dont 36 du premier tour, 165 cartons jaunes avaient été distribués, dont le premier a été infligé au joueur zimbabwéen Talent Chawapiwa.

Par contre, 5 joueurs ont été expulsés : John Boye (Ghana), Christophe Nduwarugira (Burundi) et Philemon Otieno (Kenya), Olivier Verdan et Abdou Adenon (Bénin). Le Burundi est la troisième sélection de l'histoire de la CAN à n'inscrire aucun but, lors des trois premiers matchs du 1er tour, après l'Éthiopie (1957 et 1959) et le Mozambique en 1986. Au classement des buteurs de la CAN-2019, après les 50 matchs joués, le Nigérian Odion Ighalo occupe la 1re place avec 4 buts en six matchs, suivis avec 3 buts, des Algériens Ryad Mahrez (6 matchs) et Adam Ounas (3 matchs) et du Sénégalais Sadio Mané (5 matchs joués).



8e finale entre deux équipes s’étant rencontrées au 1er tour



La finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des nations de football est la huitième dans l’histoire de la compétition entre deux équipes qui se sont déjà affrontées, lors de la phase de groupes du même tournoi. L'Algérie et le Sénégal se sont rencontrés le 27 juin, lors de la 2e journée du groupe C dans un match qui s'est terminé en faveur des Verts (1-0) au stade 30-Juin du Caire, sur un but de Youcef Belaïli (49’). Le premier épisode a eu lieu en Éthiopie en 1968 et le Ghana avait battu la République démocratique du Congo (ex-Zaïre) 2-1 en phase de groupes, mais ce dernier avait inversé la tendance pour remporter le titre (1-0) en finale, rappelle la Confédération africaine de football (CAF). En 1982, la Libye, pays hôte, avait fait match nul 2-2 avec le Ghana en phase de groupes.

La finale s'est terminée par un nouveau match nul 1-1, avant que le Ghana ne gagne 7-6 aux tirs au but pour décrocher son quatrième et dernier titre. En 1988, le Cameroun et le Nigeria font match nul (1-1) au premier tour de l'édition marocaine. Les «Lions indomptables» remportent leur deuxième titre continental en gagnant la finale 1-0. L'Algérie elle-même avait déjà connu cette situation en 1990 à domicile. Les Verts ont sèchement battu le Nigeria 5-1, lors du match d’ouverture, puis 1-0 lors de la finale pour remporter leur unique titre continental. L’Égypte, pays organisateur en 2006, avait dominé la Côte d’Ivoire 3-1 en phase de groupes. Les Pharaons se sont imposés ensuite aux tirs au but (4-2) après une finale sans but pour remporter leur cinquième titre. Deux ans plus tard, au Ghana, les Égyptiens réalisent le doublé face au Cameroun : victoire 4-2 en poule et 1-0 en finale. Enfin en 2013, le Nigeria et le Burkina Faso se sont d'abord neutralisés (1-1) puis retrouvés en finale pour une courte victoire des «Super Eagles» (1-0).