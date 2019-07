2019 : Un 23e face-à-face pour la gloire

Les sélections algérienne et sénégalaise de football vont s'affronter une nouvelle fois en Coupe d'Afrique des nations-2019 (CAN-2019) qu'abrite l'Egypte, mais cette fois-ci en finale de la 32e édition, vendredi au Caire. Lors de la 2e journée de la phase de poules (groupe C), jouée le 27 juin dernier, les «Verts» se sont imposés 1-0 grâce à un but de Youcef Belaïli (49e). Les deux sélections ont disputé leurs cinq premiers matches en amical, avant de jouer leur première rencontre officielle à Alger, lors de la phase finale de la CAN-1990 qui avait vu la victoire des «Verts» en demi-finales de la compétition (2-1). D'ailleurs, le match de vendredi sera le 5e rendez-vous en phases finales de la CAN, après ceux de 1990, 2015, 2017 et 2019. En outre, Algériens et Sénégalais se sont affrontés à six reprises en aller-retour des éliminatoires du Mondial (1994, 2000 et 2010). Il a fallu attendre la 14e rencontre jouée en avril 2000 pour voir le Sénégal battre l’Algérie pour la première fois (3-0) en match comptant pour les éliminatoires du Mondial-2002. Le bilan général est ainsi nettement à l’avantage des Algériens qui comptent, en 22 matches, 12 succès, 6 nuls et 4 défaites, avec un goal-average largement favorable (32 buts inscrits et 18 encaissés).

Historique des 10 dernières confrontations entre l’Algérie et le Sénégal :

1. 16.06.2000 à Annaba (Eliminatoires Mondial-2002) Algérie - Sénégal 1-1 But : Saïfi (46)

2. 21.04.2001 à Dakar (Eliminatoires Mondial-2002) Sénégal- Algérie 3-0

3. 30.12.2001 à Dakar (amical) Sénégal- Algérie 1-0

4. 17.11.2004 à Toulon, France (amical) Sénégal- Algérie 2-1 But : Daoud Sofiane (82)

5. 31.05.2008 à Dakar (Eliminatoires Mondial-2010) Sénégal- Algérie 1-0

6. 05.09.2008 à Blida (Eliminatoires Mondial-2010) Algérie - Sénégal 3-2 Buts: Bezzaz (60), Saïfi (67), Antar Yahia (72)

7. 27.01.2015 à Malabo (Phase finale CAN-2015) Algérie - Sénégal 2-0 Buts: Mahrez (11), Bentaleb (82)

8. 13.10.2015 à Alger (amical) Algérie - Sénégal1-0 But: Brahimi (81)

9. 23.01.2017 à Franceville, Gabon (Phase finale CAN-2017) Algérie - Sénégal 2-2 Buts : Slimani (10, 52)

10. 27.06.2019 au Caire (Phase finale CAN-2019) Algérie - Sénégal 1-0 But: Belaïli (49)

Totaux :

Algérie : J G N P BP BC

22 12 6 4 32 18

Sénégal 22 4 6 12 18 32.