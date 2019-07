JS Saoura : Aucune invitation pour participer à la coupe arabe

La direction de la JS Saoura n’a reçu aucune invitation de l’Union arabe de football (UAFA) pour participer à la coupe arabe, a-t-on appris mardi de son membre Mohamed Djebbar. "Pour l’instant, aucune invitation officielle n'a été adressée par l’UAFA ou les instances nationales de football pour notre participation à cette compétition", a affirmé à l’APS, Djebbar. "L’annonce de notre participation à cette compétition arabe faite par plusieurs médias nationaux est erronée", a-t-il souligné. Auparavant, la direction du club de la Saoura s’était déclaré "étonnée" du choix et des invitations adressées par l’UAFA au MC Alger et au CS Constantine pour prendre part à la coupe arabe, alors qu'ils ont terminé le championnat de Ligue 1 derrière la JSS. Le club de la Saoura poursuit actuellement son stage de préparation en prévision de la nouvelle saison footballistique, sous la houlette de son nouvel entraîneur Moez Bouakaz et de son adjoint Haddou Moulay, et ce, au niveau des installations sportives de l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration d’Aïn-Bénian (Alger), avant de se rendre en Tunisie pour poursuivre la troisième et dernière phase de cette préparation, a fait savoir Djebbar.