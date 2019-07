Production d’énergie électrique : Accompagner la dynamique de développement

Le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, a déclaré, hier à Djelfa, que le renforcement des moyens de production de l’énergie électrique vise «la consécration de la stratégie d’accompagnement de la dynamique nationale de développement économique».

En inspectant le projet de la Centrale électrique à cycle combiné (gaz et vapeur) d’Aïn Ouessara, Mohamed Arkab, a souligné que «ce type de projets d’importance» (dont il est attendu une réduction de l’ordre de 30% dans l’exploitation du gaz) «va renforcer les ressources énergétiques dans notre pays», parallèlement à la «génération de la richesse et de l’emploi, à travers la promotion de l’investissement économique».

Outre cette centrale, dotée d’une capacité de production de 1.200 mw, il a fait part de la réalisation, en cours, au titre de ces mêmes efforts, d’autres centrales similaires, à travers le pays, notamment à Naâma (1.200 mw), Mostaganem (1.400 mw), Khenchela (1.200 mw), Biskra et Jijel. «D’autres programmes pour l’exploitation des énergies renouvelables sont prévus à l’horizon 2028, en vue d’assurer prés de 5.600 mgwt d’électricité», a, en outre, informé le ministre, signalant leur inscription au titre de la stratégie d’efficience énergétique en Algérie.

«L’Algérie possède, également, des capacités pour développer l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, à travers notamment son exploitation dans les centrales électriques», a-t-il ajouté, et ce dans l’objectif, a-t-il dit, de «renforcement des ressources énergétiques, dans notre pays, parallèlement à la réduction de l’usage du gaz dans la production d’électricité et sa destination à l’industrie pétrochimique».

Un exposé a été présenté, sur place, au ministre sur le projet de la Centrale électrique d’Aïn Ouessara, doté d’une enveloppe de 93 milliards de DA.

M. Arkab a insisté, à l’issue de cet exposé, sur l’impératif de livraison de ce «projet stratégique pour le réseau électrique national», dans ses délais, «soit avant l’été 2020», a-t-il souligné. Toujours selon le ministre, le projet devrait générer, dans sa première phase d’exploitation, quelque 795 mw d’électricité, au profit des trois stations d’électricité, actuellement en réalisation dans la wilaya.

«Mais sa capacité de production sera portée à plus de 1.200 mw, une fois totalement achevé en 2021», a-t-il fait savoir. M. Arkab n’a pas manqué, en outre, de féliciter les employés et cadres de la Sonelgaz pour cette nouvelle réalisation, appelée, selon lui, a «jouer un rôle d’importance dans la garantie de l’énergie électrique dans la wilaya, mais aussi dans l’accompagnement de la promotion de l’investissement au sein de ses zones d’activités de Djelfa et d’Aïn Ouessara», a-t-il assuré.

Selon les informations fournies, le chantier de la centrale électrique d’Aïn Ouessara (actuellement en cours d’achèvement) a généré près de 2.000 emplois. «Une fois opérationnel, le projet va assurer 350 emplois», est-il signalé.

Le ministre de l’Énergie s’est, également, rendu au Centre de recherche nucléaire d’El-Birine (130 km de Djelfa), où des explications lui ont été fournies sur les activités de recherche, à des fins pacifiques, de cette structure.