Poursuite de l’activité dans les complexes industriels : L’État a pris les mesures légales

La ministre de l’Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt, a affirmé, hier à partir de Blida, que l’État a pris toutes les mesures administratives légales garantes de la poursuite des activités au niveau des complexes industriels dont les patrons font l’objet de poursuites judiciaires dans des affaires de corruption.

«L’État a pris toutes les mesures garantes de la poursuite de l’activité au niveau des différents complexes industriels dont les patrons sont poursuivis en justice dans des affaires de corruption, parallèlement à la préservation des emplois à leur niveau, dans le respect de la loi», a assuré Djamila Tamazirt, dans une déclaration à la presse, en marge d’une visite d’inspection dans la wilaya. La ministre a fait part en outre de «la constitution d’une commission technique chargée de veiller au respect des cahiers des charges par les usines de montages de véhicules, en vue de leur accorder des agréments définitifs», a-t-elle ajouté. La ministre de l’Industrie et des Mines a fait état de «l’accord, à ce jour, d’agrément définitif à l’usine SOPROVI de Meftah (est de Blida), spécialisée dans le montage de camions Renault Trucks, après attestation de son respect de la législation organisant cette activité industrielle», dans l’attente, a-t-elle dit, d’octroyer «l’agrément progressivement à d’autres usines de montage».

Mme Tamazirt, qui s’est rendue à l’usine de Meftah, dont l’entrée en production a eu lieu en mars dernier avec une moyenne de montage de 10 camions/J, a soutenu que sa visite d’aujourd’hui est «un message fort» pour exprimer «la disponibilité de l’État et sa détermination à accompagner tous les investisseurs dans cette branche qui se soumettent à la loi».

«L’usine de montage de Meftah, réalisée dans le cadre d’un partenariat algéro-français, est dotée d’une capacité de production de 2.000 camions/an, d’une qualité similaire à ceux produits en France ou dans n’importe quel pays européen», a indiqué à l’APS, son directeur général, Hadj Touteh Abdennour. Sur un autre plan, Djamila Tamazirt a souligné que la fermeture de 45 minoteries, à l’échelle nationale, est due à la «non-possession d’autorisations d’activités», estimant que cette procédure «n’a pas eu d’incidences sur la couverture du marché national en céréales». La ministre a entamé sa visite dans la wilaya par l’inspection de l’Entreprise nationale de charpente et de chaudronnerie, où elle a affirmé que ce type d’unités industrielles sont «une valeur ajoutée pour l’économie nationale».

Elle s’est ensuite rendue à l’usine SOPROVI de Meftah, avant de visiter la Société des ciments de la Mitidja, filiale du Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA), où des explications lui ont été fournies sur les activités de cette unité et ses capacités de production, ainsi que sur les équipements et procédés exploités pour préserver l’environnement, ceci d’autant plus que les habitants de Meftah ont, maintes fois, réclamé une solution à la pollution environnementale causée par cette usine, ce qui constitue un risque pour leur santé et celle de leurs enfants.