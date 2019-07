Procès en appel du sénateur Boudjouher : 8 ans de prison ferme requise

Le parquet général près la cour de Tipasa a requis, mardi, une peine de huit ans de prison ferme au procès en appel du sénateur Malik Boudjouher, condamné en première instance à sept ans de prison ferme dans une affaire de corruption, dont le verdict sera rendu le 23 juillet. La chambre correctionnelle près la cour de Tipasa a requis, à l'encontre du sénateur Boudjouher, l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'exercer de hautes fonctions ou de se porter candidat à un poste politique, et une amende d'un million de DA pour «obtention d'indus privilèges», «abus de pouvoir» et «abus de fonction». Une peine de six ans de prison ferme a également été requise à l'encontre de deux prévenus. La présidence du tribunal avait rejeté les moyens de défense concernant la nullité des procédures de poursuite, présentés par la défense de l'accusé principal, arguant qu'il s'agissait d'un membre du Conseil de la nation qui jouissait encore de l'immunité parlementaire.

Le procès du sénateur Boudjouher, qui purge actuellement sa peine à la prison de Koléa, avait été reporté à deux reprises pour absence de la victime. Lors de l'audience, la victime a maintenu ses accusations de chantage par le biais d'un média local et d'une page Facebook, alors que le sénateur s'est dit lui-même «victime d'un conflit politique et d'un complot d'anciens responsables locaux».