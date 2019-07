Le chef de l’état examine avec M. Bedoui la situation politique et sociale du pays : Les personnalités qui conduiront le dialogue connues prochainement

Les personnalités nationales qui conduiront le processus du dialogue inclusif auquel a appelé le chef de l’État, Abdelkader Bensalah, pour l’organisation de la prochaine élection présidentielle, seront «prochainement» connues, a indiqué, hier, un communiqué de la présidence de la République.

Le chef de l’État, Abdelkader Bensalah, a reçu, hier, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, qui lui a présenté, dans le cadre du suivi du travail du gouvernement, un exposé sur la situation politique, économique et sociale du pays, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. À cette occasion, «il a été procédé à l’évaluation de la situation politique, à la lumière de l’approche déclinée par le chef de l’État dans son discours prononcé à la veille de la commémoration de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, et à l’examen des mesures que l’État compte mettre en place pour accompagner le processus de dialogue inclusif visant l’organisation de l’élection présidentielle, un dialogue auquel a appelé le chef de l’État et qui sera conduit et géré en toute liberté et transparence par un panel de personnalités nationales probes, indépendantes et crédibles, dont la composante, actuellement objet de contacts et de consultations, sera connue incessamment». Par ailleurs, et suite à la qualification «dûment méritée» de la sélection nationale à la finale de la CAN-2019 qui se déroule en Égypte, «il a été procédé à la présentation des mesures exceptionnelles prises par l’État en vue de faciliter le déplacement des supporters de notre équipe nationale». À ce titre, le chef de l’État a mis en avant la nécessité de mobiliser tous les moyens et de prendre les mesures organisationnelles des festivités d’accueil de la sélection nationale à son retour au pays.

Dans le cadre de la préparation du hadj 2019, le Premier ministre a présenté, au chef de l’État, «les résultats de la réunion interministérielle, tenue le lundi 15 juillet 2019 et consacrée à l’examen des derniers préparatifs du départ de nos hadjis, dont le premier groupe s’est envolé, lundi, pour Djeddah. Cette réunion a mis l’accent en outre sur les mesures prises par le gouvernement pour une meilleure prise en charge de nos hadjis, notamment en ce qui concerne les conditions de déplacement et d’hébergement». À ce propos, le chef de l’État a instruit le gouvernement à l’effet «d’assurer un suivi rigoureux et quotidien de ce dossier important, de façon à préserver la dignité et à assurer le confort de nos pèlerins, relevant l’importance pour les agences de tourisme de respecter le cahier des charges les liant à l’Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO)». Au volet social, le Premier ministre a évoqué les mesures prises par le gouvernement dans le cadre des préparatifs de la prochaine rentrée sociale, y compris ceux de la rentrée pédagogique, qui étaient au centre des travaux d’un conseil ministériel élargi tenu le dimanche 14 juillet 2019. Dans ce cadre, le chef de l’État a donné des orientations au gouvernement, pour «accélérer la cadence de réalisation des différentes structures à mettre prochainement en service, poursuivre les efforts en matière d’amélioration de la qualité des prestations, assurer un approvisionnement régulier du marché national en produits de première nécessité, pour réunir les conditions nécessaires à une rentrée sociale harmonieuse à même de couvrir les besoins quotidiens des citoyens». Le chef de l’État a souligné également «l’importance qu’il accorde à la prise en charge par tous les secteurs des personnes aux besoins spécifiques et des catégories démunies, par fidélité aux nobles valeurs de solidarité ancrées dans notre société». Enfin, M. Bensalah a mis en avant «la nécessité de faire prévaloir le dialogue et l’intérêt suprême du pays, en interagissant avec les différents partenaires sociaux dans tous les domaines, et de réactiver les mécanismes d’action de proximité pour la prise en charge des préoccupations des citoyens et des intervenants sur tout le territoire national».