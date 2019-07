Protection de l’enfance : Une responsabilité collective

«Enfants de l’Algérie, flambeau de l’avenir prospère», tel est le thème retenu, cette année, pour la célébration de la Journée nationale de l’enfance. Célébrée le 15 juillet de chaque année, cette journée coïncide avec la promulgation de la loi 15-12 relative à la promotion et la protection des enfants.

Pour marquer cet événement, l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance a choisi le prestigieux Opéra d'Alger, Boualem-Bessaieh pour partager des moments de joie et de détente, avec les enfants venus de différentes régions du pays.

Cette manifestation a été marquée par la présence des représentants de plusieurs ministères, les représentants de l’Unicef Marc Lucet et de l'Organisation mondiale de la réforme pénale, Mohammed Shabana, ainsi que la société civile.

Dans son allocution de bienvenue, la déléguée nationale à la protection de l’enfance et présidente de l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance (ONPPE), Meriem Cherfi a souligné l’intérêt tout particulier accordé à l’enfance.

Selon Mme Cherfi, cet intérêt s’est traduit par la promulgation le 15 juillet 2015, de la loi 15/12, relative à la protection de l’enfant, une date qui a été retenue pour la célébration de la journée nationale de l’enfance.

«L’Algérie qui était parmi les premiers pays à ratifier la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée par l’ONU en 1989, s’est engagé à mettre en place l’ensemble des mécanismes susceptibles de promouvoir un environnement sain pour une enfance protégée», a tenu à souligner la présidente de l’ONPPE. Poursuivant ses propos, la présidente de l’ONPPE a annoncé la promulgation de trois décrets exécutifs, les centres de protection des enfants en détresse et les Services du milieu ouvert (AEMO), issus de la loi sur la protection de l’enfant, faisant part de la poursuite des efforts en vue de promouvoir les droits des enfants dans les quatre coins de l’Algérie.

Elle a, dans le sillage, indiqué que la protection de l'enfance relève de la responsabilité de tous, mettant l'accent sur la nécessité deconjuguer les efforts pour promouvoir et défendre les droits des enfants, les anges de la terre.

«Nous devons conjuguer nos efforts pour assurer la protection de nos enfants», a noté Mme Cherfi, ajoutant nous devons travailler en coordination avec l’ensemble des secteurs concernées en plaçant l'intérêt suprême de l'enfant avant toute autre considération.

Profitant de cette occasion, Mme Cherfi a rappelé les mesures relatives aux dispositifs de signalement mises en place par l'ONPPE, conformément aux dispositions de la loi de 2015, relative à la protection de l'enfance, à l'instar du numéro vert (11 11) et du courrier électronique pour recevoir les signalements des cas d'atteinte aux droits de l'enfant, outre la mise en place d'une cellule composée de psychologues, de sociologues et de juristes. Elle a, dans la même lancée, fait état de la réception durant la période allant du 1er janvier au 15 juillet par le numéro vert de 773 signalements qui concernent les cas d’atteintes de 1.409 enfants en danger et ce en coordination avec les juges des mineurs et des Services en milieu ouvert relevant du ministère de la Solidarité nationale.

La présidente a souligné la nécessité d'intensifier les efforts en vue d'inculquer la culture du signalement de toute atteinte aux droits de l'enfant, car la protection de l’innocence est une responsabilité de tout le monde.

« Il faut dénoncer tout acte ou atteinte aux droits de l’enfant», a insisté Mme Cherfi qui précise que toute personne qui signale un quelconque dépassement ou toutes formes de violence faites aux enfants, son identité sera protégée.

L’événement organisé par l’ONPPE en vue de partager dans la joie de moments agréables avec les enfants qui ont eu à apprécier des spectacles empreints d’émotion organisés en leur honneur.

Kamélia Hadjib