Filière cameline : Plan d’approvisionnement en aliment

Un plan d’action vétérinaire et un système «efficace» d’approvisionnement en aliment, notamment en orge, seront mis en place au profit de la filière cameline, a annoncé hier le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Présidant lundi une réunion de travail avec des professionnels de la filière cameline, le ministre l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari, a souligné l’importance de la filière cameline qui constitue une ressource importante avec près de 400.000 têtes. Le ministre a rappelé que la filière cameline a été officialisée en juin 2018 comme activité agricole à part entière, avec l’installation officiel de son Conseil national interprofessionnel, qui va représenter tous les segments de la filière et sera l’espace de concertation et de développement de cette activité agricole. M. Omari a saisi cette occasion pour rappeler les précédentes rencontres tenues avec les élus de la région du grand Sud, a précisé la même source dans un communiqué.