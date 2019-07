Office national algérien du tourisme : Un audit exigé

La volonté du gouvernement de remettre de l’ordre et d’en finir avec des dépassements constatés dans divers secteurs d’activité se confirme à chaque réunion de l’Exécutif, présidée par le Premier ministre.

Après les décisions prise par ce dernier au sujet de minoteries, il exige le recours à l’audit de l’Office national algérien du tourisme. Aussi, son directeur général a été démis de ses fonctions, lundi dernier, par le Premier ministre Noureddine Bedoui, indique un communiqué des services du Premier ministère.

La décision a été prise, lors d’une réunion du conseil du gouvernement consacrée à l’examen des derniers préparatifs pour le départ des hadjis vers l’Arabie saoudite, pour effectuer le pèlerinage.

Selon la même source, la raison du limogeage du DG de l’ONAT est liée à son manquement aux engagements fixés dans le cahier des charges relatif au hadj.

Le ministre du Tourisme, Abdelkader Benmessaoud, a été chargé de procéder à un audit concernant cet établissement public. Pour ce qui est du non-respect, par certaines agences touristiques, du cahier de charges de l’ONPO (Office national du pèlerinage et de la omra), notamment en ce qui concerne «le non-épuisement des quotas qui leur ont été attribués», le Premier ministre a instruit le directeur général de l’Office «de procéder au retrait immédiat de tous les quotas en question et la prise en charge des détenteurs n’ayant pu effectuer l’achat des billets d’avion».

À souligner également qu’une décision a été prise à l’encontre du directeur général de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), Mohamed Belabed, limogé le 10 juillet, suite à une réunion du gouvernement présidée par Noureddine Bedoui. La même réunion s’était aussi soldée, faut-il le rappeler, par la décision de fermeture de 45 minoteries, pour «violation de la réglementation en vigueur», dont la surfacturation et les fausses déclarations. Outre les 45 minoteries impliquées, des poursuites judiciaires pourraient concerner d’autres unités, dont le nombre n’est pas encore précisé, qui sont aussi à l’origine de fausses déclarations concernant leur capacité de production. L’infraction à la loi a été découverte par un groupe de travail chargé d’auditionner la filière blé, dans le cadre de la stratégie de rationalisation des importations et la préservation des réserves de change.

Les dépassements recensés portent sur les capacités de production effective de ces minoteries et sur la surfacturation en vue de bénéficier indûment de quotas supplémentaires de blé tendre subventionné. Le groupe de travail a été instruit de poursuivre son audit devant être sanctionné par «un rapport exhaustif comportant aussi les raisons du retard accusé dans la réalisation de structures de stockage de céréales».

C’est en juin dernier qu’a été créé un comité de veille, de régulation, de contrôle et d’évaluation de la céréaliculture placé sous la coupe du ministère des Finances en association avec les ministères du Commerce, de l’industrie et de l’Agriculture. Ce comité en charge de l’audit a pour mission de «concevoir une approche claire, à court et moyen termes, en matière de rationalisation de la gestion et de l’importation des céréales». Une réunion a eu lieu samedi dernier, sous la présidence de la ministre de l’Industrie, Djamila Tamazirt, regroupant les responsables du groupe public Agrodiv et ses filiales, afin d’établir un plan d’action visant à pallier le déficit de l’offre que pourrait induire la fermeture des minoteries et d’éviter toute probable rupture ou perturbation dans l’approvisionnement du marché. L’examen et l’évaluation des capacités de production et de stockage des moulins relevant du groupe Agrodiv, ainsi que le réseau de distribution des filiales ont «permis de constater le potentiel dont dispose ces entités publiques», indiquait dimanche un communiqué du ministère de l’Industrie. Décision a donc été prise, lors de cette réunion, «de mobiliser tous les moyens et de préparer la logistique nécessaire à l’effet de satisfaire la nouvelle demande du marché, notamment dans les régions concernées par la mesure de fermeture de minoteries». Les cadres du secteur ont aussi été instruits pour régler le problème d’approvisionnement des moulins publics en blé tendre par l’OAIC.

Ces moulins souffrent de ne pas recevoir les quotas leur permettant de fonctionner à 100% de leurs capacités, pour satisfaire la demande nationale. L’OAIC est, pour rappel, la structure officielle chargée de la filière céréales et donc des importations de blé, d’orge et de maïs. Classée parmi les premiers importateurs au monde de blé, l’Algérie a importé pour 8,57 milliards de dollars de produits alimentaires en 2018, dont 3,1 milliards de dollars de céréales (semoule et farine).

Salima Ettouahria