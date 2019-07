Lutte contre les émissions de gaz à effet de serre : Un don important octroyé à l’Algérie

L’Algérie a bénéficié d’un important don octroyé par le Fonds vert pour le climat, une plateforme mondiale de financement établie par 194 gouvernements, qui a pour objectif de limiter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les pays en développement, et aider les pays vulnérables à s’adapter aux impacts du changement climatique.

«D’une valeur de 300.000 dollars, ce don va permettre de financer la mise en œuvre du plan national du climat et la lutte contre les changements climatiques. L’enveloppe financière contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre», a déclaré le directeur général de l’Environnement et du Développement durable, M. Laïb Nouar, lors d’un atelier de lancement du projet «Readiness», et ce, en présence de la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati.

M. Laïb a rappelé que le projet «Readiness» est un processus lancé en 2017 pour la mise en place des mécanismes en vue de mettre en œuvre le plan national du climat il affirme, d’ailleurs, que le projet en question repose essentiellement sur le recrutement d’experts algériens et étrangers pour apporter une assistance technique et institutionnelle au «GCF» ainsi que l’élaboration d’un programme national conforme aux lignes directrices de cet organisme.

Il va permettre, à terme, de mettre en place une autorité nationale désignée (AND) et renforcer ses capacités institutionnelles pour assumer efficacement ses rôles envers le Fonds. Dans son allocution, la ministre Mme Zerouati a plaidé pour la mise en place d’une stratégie à l’effet de concrétiser les objectifs climatiques liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, un des facteurs du réchauffement climatique.

Selon elle, l’Algérie n’a pas pu, jusque-là, accéder aux financements accordés dans le cadre des programmes de lutte contre les changements climatiques faute de plateforme préparatoire de ces projets.

L’expert international en environnement et développement durable, Samir Grimes, a quant à lui, insisté sur l’impératif de maîtriser les mécanismes et la préparation des fiches techniques devant être conformes aux critères d’éligibilité pour accéder aux financements internationaux spécifiques au climat. «Les procédures et démarches d’accès à ces financements extérieurs sont complexes et longues», a-t-il noté. Poursuivant ses propos, l’expert a souligné que les demandes de financement de projets tiennent compte des priorités de l’Algérie, approuvées dans le cadre du plan national du climat, notamment ceux relatifs à l’adaptation agricole et à l’utilisation des ressources en eaux.

Il y a lieu de rappeler que le Plan national climat (PNC), document stratégique de lutte contre les effets du changement climatique à l’échelle nationale comportant 156 actions, réparties en trois parties : des mesures d’adaptation aux changements climatiques (CC) ; des mesures d’atténuations des CC et une partie dédiée à la gouvernance du PNC.

Fruit d’une concertation du ministère avec 18 secteurs, le PNC comporte, parmi ses actions d’adaptation aux changements climatiques, la gestion des risques autour du littoral, la gestion des risques inondation, la protection de la ressource hydrique, la lutte contre les feux de forêt, l’adaptation à la sécheresse agricole, la surveillance de l’impact des CC sur la santé, la lutte contre la désertification et l’adaptation des plans locaux aux changements climatiques, notamment dans la gestion des risques.

Les actions d’atténuation des effets du changement climatique concernent pour leur part les secteurs de l’industrie, les déchets, l’énergie, les forêts, le transport, les collectivités locales, l’habitat et le tourisme.

Sarah A. Benali Cherif/APS