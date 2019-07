Habitat à Sétif : Des fondations solides

La visite de Kamel Beldjoud, ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, lundi dernier à Sétif, a permis de mettre au grand jour les efforts d’envergure consentis dans un secteur aussi sensible, mais aussi constituer le moment opportun à l’issue duquel le ministre, accompagné du wali, Mohamed Belkateb, s’est interrogé sur les retards accusés dans la livraison de logements achevés.

Il déplorera que certains logements, LSP notamment, sont encore inscrits au PEC qui lui a été présenté, pour de nombreux autres unités les contraintes étaient liées aux VRD alors que les logements étaient achevés. Pour lever ces contraintes M. Beldjoud a, lors de sa visite, octroyé une enveloppe supplémentaire de 1,3 milliard de dinars à la wilaya.

«Le citoyen est au cœur de nos préoccupations, donc nous devons agir pour lui permettre de recevoir son logement le plus vite possible», dira le ministre qui ne manquera pas de faire état des gros moyens de réalisation dont dispose la wilaya de Sétif mais aussi d’adopter un langage franc et direct avec les citoyens et autres acquéreurs, comme à El Eulma où on lui demandera, comme au wali, de déplacer un programme de 673 logements du pôle 31 vers le nouveau pôle et par conséquent aller vers une nouvelle implantation.

Des doléances auxquelles le ministre ne verra pas d’objection, sauf qu’il faudra faire preuve de patience, même s’il ordonnera aux responsables concernés de confier ce programme à plusieurs entreprises et bureaux d’études pour gagner du temps sans que la qualité des travaux n’en pâtisse.

Dans une dimension d’écoute et de proximité qu’il ne cessera de consacrer à ses collaborateurs et tous ses interlocuteurs, le ministre fera état d’un intérêt particulier au wali, Mohamed Belkateb, qui dira le bond qualitatif de cette wilaya qu’il qualifiera de ‘‘continent’’ pour signifier son étendue avec pas moins de 60 communes, établissant de ce fait le nécessaire renforcement qui s’impose au niveau de la ville, de la périphérie de la ville et de la zone rurale.

Cette zone rurale constitue en effet une des préoccupations majeures de par son étendue montagneuse et qui accueille une population importante qu’il faut fixer pour mettre fin à l’exode et encourager l’agriculture, soulignera-t-il, quand bien même le PEC fait ressortir un programme de 20.211 logements ruraux sur lesquels 14.320 sont déjà achevés et 3.244 en cours, ne laissant donc que 2.664 unités non lancées auxquels le ministre en ajoutera 500.

L’autre volet non moins sensible est certainement celui du LPA comme en fera aussi état le wali, sachant qu’au 31 mai dernier, il ne restait que 2.252 logements en cours sur un programme de 8.199 unités. Par ailleurs et sur la tranche 2018 de 1.251 logements de ce type, 51 unités sont en cours et 1.200 non lancés encore.

Sur ce segment du LPA, le ministre attribuera à la wilaya un programme supplémentaire de 1.000 logements.

Alors que le PEC de la wilaya et les différents segments, le programme fait ressortir 64.505 logements dont 63% sont déjà achevés soit près de 41.000 unités, il reste encore en effet certains maillons qui méritent d’être renforcés.

F. Zoghbi