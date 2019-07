Rencontre avec l’auteur Amar Belkhodja : Ali Maâchi, le chantre de la Révolution algérienne

Pour son nouveau café littéraire intitulé «Les lundis du livre», l’agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) a accueilli, lundi après-midi, dans son siège à la villa Abdeltif, à Alger, l’auteur Amar Belkhodja, pour débattre autour de son livre, Ali Maâchi, chant du défunt.

Dans un cadre naturel agréable sur les hauteurs d’Alger, la rencontre a eu lieu en présence d’un grand public. Ancien journaliste à El Moudjahid, écrivain prolifique et historien, Amar Belkhodja a consacré plus de 40 ans de sa vie à l’étude de l’histoire, du patrimoine et de la culture de l’Algérie. Vêtu d’un burnous de Tiaret, le conférencier a insisté sur l’obligation de ne jamais rompre avec les tenues de nos ancêtres pour préserver notre patrimoine. «A chaque fois que je porte le burnous, je renoue avec l’âme de mon père et mon grand-père. Il faut pérenniser les coutumes de porter le burnous lors des fêtes religieuses et nationales dans le but de valoriser et promouvoir notre identité culturelle. Je suis jaloux de toutes ces nations qui exhibent leurs tenues traditionnelles. Nous devons faire beaucoup de recherches sociologiques sur la richesse de nos costume », a-t-il fait savoir.

Amar Belkhodja s’est longuement étalé sur les pratiques barbares de l’ordre colonial pour anéantir l’identité culturelle du peuple algérien et sa génétique révolutionnaire. Rappelant les combats farouches tenus dans sa ville natale, en l’occurrence Tiaret, Amar Belkhodja est revenu sur l’horreur du joug colonial pour terroriser la population. En sus des nombreuses pratiques de torture, d’exil, de condamnation à mort par guillotine avec notamment Ahmed Zabana et Tabel Abderahmane, symbole de la résistance, l’exposition des corps a été une des armes machiavéliques des français un peu partout en Algérie. «Ali Maâchi a été sauvagement tué et exposé sur la placette de la ville en présence de milliers d’algériens. C’était une pratique sournoise que la France coloniale a utilisée à Frenda, Barouagia, Tiaret et d’autres villes, dans le but d’annihiler toute tentative de résistance», a-t-il souligné. Revenant à sa publication, Amar Belkhodja a rappelé qu’il s’agit de la troisième publication sur Ali Maâchi, ce chantre de la révolution algérienne qui mérite d’être sujet de plusieurs études. «La première édition avait comme titre ‘’Ali Maâchi, art et combat’’, la deuxième était une suite et une complémentarité de recherches. Pour ce troisième livre, j’ai rajouté d’autres éléments car le chercheur ne cesse de travailler et d’améliorer son œuvre pour que les prochaines générations puissent trouver une plateforme solide sur quoi poursuivre les recherches», a-t-il lancé. Membre fondateur de la fondation Emir-abdelkader il y a de cela 30 ans, ainsi que la fondation 08-mai 1945, Amar Belkhodja est également l’un des initiateurs de la journée nationale de l’artiste. «Je milite depuis mon jeune âge pour les associations culturelles et historiques pour ne pas oublier le passé glorieux de notre histoire contemporaine. Je dirai même que le 1er novembre a été le résultat de plusieurs siècles de combat pour la liberté de cette terre d’exception», a-t-il ajouté.

Né en 1927 et mort en 1958 à Tiaret, Ali Maâchi est poète et chanteur connu pour ses chansons nationales qui représentait le caractère artistique de la révolution algérienne pour l'indépendance. Il fut enlevé le 8 juin 1958 avec deux de ses compagnons. Emmenés à la place Carnot, dans la ville de Tiaret, ils ont été tués et mangés avec leurs corps. Non seulement cela, pour les terroriser, des Algériens ont été rassemblés pour voir le destin des trois pendus sur la place. Ali Maâchi n’avait que 31 ans.

Kader Bentounès