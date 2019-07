Grand Angle : à point nommé

La décision du Conseil de sécurité des Nations unies de proroger jusqu'au 15 janvier 2020 le mandat de la Mission des Nations unies en appui à l'Accord sur Hodeïda (Minuaah) est en soi une bonne nouvelle. Elle tombe à point nommé car elle ne manquera pas de contribuer à la facilitation, même si c’est un tant soit peu, de la mission de l'Envoyé spécial de l'ONU au Yémen, Martin Griffiths, qui effectue depuis lundi une nouvelle tournée dans la région en vue de faire progresser le processus de paix. Et ce d’autant que ce processus est suspendu depuis plus de deux mois. Toutefois au siège de l’ONU, et notamment parmi les 15 pays qui composent le Conseil de sécurité, on ne peut qu’être conscients que les efforts de l’envoyé onusien pour parvenir à un accord de paix nécessitent ce soutien apporté via la prolongation du mandat de la Minuaah. Et pour cause, l’accord conclu à Stockholm, en décembre dernier, entre le gouvernement yéménite et le mouvement houthis, qui a décidé de la mise en place de cette mission, est considéré comme la première phase vers l'adoption d'une solution politique globale pour mettre fin au conflit. Certes, la suite n’a pas été à la hauteur des espoirs suscités par la rencontre dans la capitale suédoise, mais il n’en demeure pas moins que l’accord qui y a vu le jour constitue une base de travail pour l’envoyé onusien au Yémen. Et le fait qu’à ce jour les deux parties ne sont pas encore parvenues à mettre en œuvre la mesure portant retrait des forces de Hodeïda, afin d'éviter une grande attaque contre la ville portuaire, n’est pas pour décourager Martin Griffiths. Ainsi, même si ce dernier est conscient que la non mise en œuvre de cette mesure rajoute aux difficultés rencontrées et accentue l'inquiétude pour l'avenir de ce pays, sérieusement fragilisé par le conflit, il continue à croire en la possibilité de persuader les belligérants de faire taire les armes et d’opter pour la voie du dialogue. Mais Martin Griffiths sait aussi que le principal écueil placé sur son chemin est l’ingérence des parties extérieures. Au Yémen, la guerre qui y est livrée est une guerre par procuration, et les acteurs yéménites ne sont pour de nombreux observateurs du conflit que de simples exécutants des agendas extérieurs. C’est pourquoi, le Conseil de sécurité doit aussi être en mesure d’agir pour mettre un terme à ces ingérences préjudiciables aux efforts de paix menés par l’envoyé spécial de l’ONU.

Nadia K.